Empresario denuncia a Tego Calderón por incumplimiento de contrato y este responde fiel a su estilo | VIDEO

El mundialmente conocido reguetonero Tego Calderón fue denunciado por un empresario por incumplimiento de contrato, debido a que no se presentó a brindar un show en un discoteca en Ayacucho, según un informe de 'Magaly TV, la firme'.



Luis Astudillo afirmó que Tego Calderón no quiso viajar a Ayacucho cuando tenía listas tres camionetas en Pisco para transportarlo directo a Ayacucho.



Detalló que Tego Calderón le pidió cambiar el vuelo que tenía a las 8 de la mañana para las tres de la tarde, luego le pidió un helicóptero para llegar hasta Ayacucho y finalmente un bus cama.

Cortesía ATV

"La pérdida (por la ausencia de Tego Calderón) es de 50 mil dólares, él la tiene que cumplir, sino no sale del país", afirmó el empresario afectado.



Sobre lo sucedido Tego Calderón señaló que el show no se llevó a cabo por una 'irresponsabilidad de los contratistas'.

"No nos cumplieron. No es nuestra culpa que no nos presentemos no somos responsables de nada, lamentablemente llegamos hasta pisco y nos querían dejar ahí y eso no fue lo que se acordó. En esa duda no me monté", respondió Tego Calderón de una particular manera.



Tego Calderón debía presentarse el sábado 23 de febrero en la discoteca Blue7 de Ayacucho, sin embargo para pesar de sus fans la presentación no pudo llevarse a cabo.