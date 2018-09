Teletón 2018: Gian Piero Díaz, al borde del del llanto, se mostró indignado por la poca recaudación | VIDEO | FOTOS

Gian Piero Díaz, uno de los conductores de la Teletón 2018 , se mostró muy indignado por el poco monto alcanzado hasta ahora, pues se esperaba un poco más de parte de los peruanos.



Gian Piero Díaz, con ganas de llorar y voz entrecortada, pidió a los espectadores de la Teletón 2018 ponerse en la situación de aquellos niños que esperan esas donaciones para seguir adelante.

“Imagínense que su hijo o que su hija pide papá por favor dame 10 soles porque quiero caminar porque quiero hablar, quiero moverme, quiero valerme por mí mismo”, dijo un conmovido Gian Piero Díaz.

Gian Piero Díaz indicó que con la Teletón 2018 estos niños podrán tener la oportunidad de un futuro mejor, pero depende de la ayuda que se brinde hoy.



“Vayan a la Clínica San Juan de Dios y mírenlos a los ojos y díganles que no van a colaborar, que no les importa, porque al ser indiferentes lo que están consiguiendo o lo que están dando a entender es que les importa un c***** lo que les pasa a los niños”, sentenció Gian Piero Díaz.

Finalmente, Gian Piero Díaz dijo que espera que se pueda alcanzar la meta de la Teletón 2018, pues hasta el momento la recaudación es menor a la del año pasado.

Recuerda que si quieres darle un futuro mejor a los niños y jóvenes con discapacidad, puedes colaborar con la Teletón haciendo un depósito o transfiriendo las donaciones a la cuenta del BCP soles 191-0111111-0-33; también puedes sumarte a la Teletón haciendo llegar tu aporte desde la página web de la institución o vía telefónica.