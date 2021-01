Asus 28 años, Spheffany Loza aseguró que inicia el año soltera y no tiene apuro en encontrar al amor, pero el chico que la conquiste tiene que ser ‘detallista, amoroso, sincero, honesto y fiel’. Recordemos que el año pasado intentó consolidar nuevamente su relación con Pancho Rodríguez , pero terminaron y él sigue en Chile junto a sus hijas.

‘Tepha’, ¿inicias soltera el 2021?

Estoy sola y tranquila, enfocada en mi negocio y en salir adelante.

Hemos visto en tus redes sociales que estás en plena mudanza…

Sí, estoy volviéndome loca, ja, ja, ja.

¿Por qué la decisión de mudarte de casa? ¿Vivirás sola?

Sí, sola. Me mudo porque ya terminó mi contrato en este lugar.

¿Y entre tus planes a futuro está el casarte y formar una familia?

Casarme sí, pero más adelante. Formar una familia es algo que anhelo mucho, pero aún no se puede dar, así que hay que esperar.

¿Cómo tendría que ser ese chico o qué cualidades debería tener la persona que te conquiste?

No tengo al hombre perfecto (en mente), pero que sea detallista, amoroso, sincero, honesto y fiel. Es difícil encontrar a alguien con todas esas cualidades... pero así estoy bien, estaré sola por un buen tiempo y hasta que Diosito lo quiera.

No hay prisa…

Cero prisa, pero sí (tengo) prisa por formar una familia, si no aparece el indicado haré lo que hizo ‘Ale’ Baigorria (congelar sus óvulos) y tendré a mi hijo sola.

¿Cuántos años tienes?

28. Todo el mundo me dice estás joven, pero en cualquier momento se me pasa el tren y me muero, ja, ja, ja.