Luego de que Valery Revello calificara a Sergio Peña como egoísta, Tepha Loza aclaró que no se meterá en los asuntos de su pareja, sin embargo, precisó que siempre estará con él para apoyarlo en lo que necesite.

“No tengo nada que opinar sobre eso, es un tema delicado, se respeta, ella es la mamá de su bebé. Con tal que no se meta conmigo todo bien... No le he hecho daño ni lo estoy haciendo, solo estoy tratando de ser feliz. Estoy recibiendo las críticas, si son negativas estoy bañada en aceite y sin son bonitas y constructivas las recibo”, sostuvo la integrante de ‘Esto es guerra’.

Tepha Loza aprovechó la oportunidad para pedir que cesen las críticas en contra de su actual pareja y le envió todo su respaldo ante cualquier problema que él pueda tener.

“No pueden ensuciar su imagen así porque sí y simplemente hablar porque tiene boca. O juzgar, crítica o señalar con el dedo. No debería hablar de esto, pero ya llega a un límite por qué hacer a la gente innecesariamente cuando esa persona no está haciendo nada malo, simplemente está tranquilo, haciendo las cosas bien y por los suyos”, señaló.

“Si le están picando la boca no lo van a lograr. Él está tranquilo con su conciencia, tiene todo mi apoyo, para esto estamos, que no se sienta solo, estoy allí para él, hoy, mañana y pasado”, agregó la guerrera, quien pasó cinco días en Europa con el futbolista disfrutando su relación a distancia.

Tepha Loza sobre Sergio Peña y Valery Revello

