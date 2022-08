A una semana de la oficialización de la separación de Tepha Loza y Sergio Peña, luego que ambos empezaran a mandarse indirectas en sus redes sociales y mostrarse con supuestas nuevas conquistas, la exchica reality decidió abrir una caja de preguntas en Instagram, para responder las principales interrogantes de sus 1.7 millones de seguidores.

Una de sus fanáticas le preguntó cómo se siente hoy en día con ella misma, luego de la polémica que se levantó por el término de su relación con el futbolsita. “Siento que estoy en la mejor época de mi vida, donde sé lo que quiero y cómo me proyecto” , acotó la hermosa de la ‘Diosa’.

Asimismo, Tepha Loza reconoció que aún le queda mucho por mejorar pero sabe que ‘todo en la vida es un proceso’ y depende del tiempo y las ganas que le pongas a lo que emprendes.

En ese sentido, aseguró que pasó por momentos difíciles. “ Te mentiría si no he tenido días complicados pero he sabido salir de esas y verle el lado positivo. Y es porque decido querer sentirme bien, haciendo lo que me gusta y aprendiendo día a día. Rescatando siempre lo mejor”, acotó la exparticipante de EEG.

TEPHA LE MANDA TREMENDO MISIL A PEÑA

Hace una semana los rumores de la separación entre Tepha Loza y Sergio Peña se hicieron más fuertes. Y es que luego de conocerse que la parejita se dejó de seguir en Instagram, la chica reality le mandó tremenda indirecta al futbolista a través de sus redes sociales.

La hermana de la ‘Diosa’ usó sus historias de IG el viernes 29 de julio para lanzar un misil a quien sería su expareja, quien el mismo día se mostró muy cercano con dos bellas jovencitas, aunque bloqueó los comentarios de su publicación para evitar las críticas.

En la imagen compartida por Tepha Loza se le ve en silla de ruedas por una lesión que sufrió en Esto es Guerra, mientras un misterioso hombre la empuja por detrás. “Si no te quieren así... ahí no es”, escribió junto a la foto, en una supuesta indirecta para Peñita.

