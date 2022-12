Tepha Loza ya volteó la página con Sergio Peña y ahora se muestra enamoradísima del empresario constructor Mario Neumann. La chica reality compartió un video de Selena Gómez en sus historias, donde envía un reflexivo mensaje sobre el amor propio, dando a entender que su actual relación es muy sana.

Además, el programa de Willax ‘Un día en el mall’ mostró la publicación de su compañero de departamento, quien abrió una caja de preguntas en Instagram donde sus seguidores le preguntaron si ya no vivía con la hermana de Melissa Loza.

“Me abandonó por el amor” , respondió su supuesto exrommie, confirmando de manera indirecta que la modelo ya estaría viviendo con su nueva pareja.

Tepha Loza y Mario Neumann llevan pocos meses de relación pero al parecer habrían decidido vivir juntos.

TEPHA DEFIENDE SU RELACIÓN CON EMPRESARIO

Tepha Loza presentó oficialmente a su nueva pareja, Mario Neumann, con quien ya mantiene una relación desde hace un corto periodo de tiempo.

Sin poder ocultarlo más, la hermana de la ‘Diosa’ decidió oficializar a su nueva conquista compartiendo un video en el que se muestran varios pasajes románticos al lado de este maduro empresario.

Lo que más llamó la atención a los seguidores de Tepha Loza es que ella oficializara a esta nueva pareja en menos de 3 meses de lo que ha sido su sonado romance con el futbolista de la selección peruana, Sergio Peña.

La modelo recibió todo tipo de comentarios a través de las redes sociales, a tal punto que tuvo que bloquear algunos mensajes, además de contestar fiel a su estilo.

“Tepha ve despacio en tu nueva relación, no te apresures que luego no dura ni un mes, has las cosas paso a paso!! Me alegro que al menos el chico te lleva lugares y no se avergüenza o se esconde que lo graben estando contigo!! Se feliz pero has las cosas pensando”, le escribió una de las usuarias.

“Sé que es un comentario constructivo y te agradezco, pero no hay una norma o una ley para el amor. (Mario) No tendría por qué avergonzarse, soy un ser humano normal jajaja”, fue la rotunda respuesta de la chica reality.

TE PUEDE INTERESAR

Johanna San Miguel ‘explota’ por mensaje obsceno en sus redes: “Me escribió algo bien asqueroso”

Ethel Pozo ‘pone el parche’ EN VIVO a Brunella Horna: “No sabía que era secreto lo de Richard Acuña”

Magaly minimiza demanda de Brunella por decirle ‘Brutela’: “No te metas en cosas de grandes, quédate en casa”