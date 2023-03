La periodista Thais Casalino dijo que Melissa Paredes debería alejarse un tiempo de la conducción tras su salida de ‘Préndete’, donde estuvo dos meses . Además, nos contó que le está yendo muy bien en el programa ‘Contracorriente’ de Willax Televisión y disfruta mucho de su trabajo de investigación.

“Creo que ‘Meli’ debería alejarse un tiempo de la conducción y seguir con su carrera de actuación e influencer. Las mañanas son muy competitivas, el horario es difícil y la antena del canal 5 es fría. Es muy talentosa, así que ya volverá a llegar su momento”, dijo la periodista.

Además, le aconsejó: “No debería pisar los palitos, que ya no se pelee con nadie, uno escoge las batallas a pelear”.

¿Crees que no le renovaron el contrato por denunciar a Lady Guillen?

No creo. Lady es mamá y por sororidad no haría eso, lo dudo muchísimo.

Hablando de otro tema, ¿cómo te está yendo en ‘Contracorriente’?

¡Me encanta! ‘Contracorriente’ fue nominada a mejor programa periodístico y los resultados lo dan el viernes, tenemos muchas expectativas. Hacer investigación política es una misión importante en este tiempo difícil, me siento una guerrera de la democracia.

El público reconoce tu trabajo periodístico, tienes muy buenos comentarios...

Tomo todos los comentarios con humildad, pero la verdad es que soy muy feliz. Amo mi trabajo. Escribir, contar historias, descubrir la verdad, conectar con la gente.

¿Por qué Melissa Paredes salió de ‘Préndete’?

Recordemos que Melissa Paredes estuvo conduciendo el programa ‘Préndete’ hasta el último viernes 10 de marzo y ese mismo día dio a entender que no le renovaron contrato debido a la denuncia que le entabló a Lady Guillén, quien conduce ‘Dilo Fuerte’ en el mismo canal, Panamericana Televisión.

Según dijo la también actriz para Amor y Fuego, ella pensaba renovar su contrato hasta el lunes pasado. “A pesar de la avalancha y la ola de críticas, de la campaña que hizo Magaly... pese a eso íbamos a renovar, porque mi contrato era renovable desde el día que entré. Se renueva mes por mes, así es ahí. Me contaron que el año pasado igual era con Karla (Tarazona), así se manejan”, comentó.

En ese sentido, relató que su representante acudió a Panamericana Televisión a firmar, pero se topó con la sorpresa que no le renovarían el contrato. “Resulta que en Trome salió esta noticia (de la denuncia de Lady Guillén) y al parecer no les gustó, pero creo que como ciudadana tengo todo el derecho de hacer valer mis derechos y lo que yo creo que es lo correcto”, dijo Melissa Paredes.

Además, aseguró que Lady Guillén tendrá que hacerle frente a su denuncia por la vía legal. “Se va tener que defender en la vía legal, no sacando a alguien y ya. Yo de eso sí no quiero hablar por respeto. Espero que ahora sí respeten mi privacidad”, agregó.

Por otro lado, Melissa Paredes indicó que no declinará con sus denuncias. “A mí no me vas a parar con nada, ni sacándome del canal, ni haciendo rabietas, ni diciendo que soy de lo peor, porque un error o una decisión no defina toda mi vida”, acotó.