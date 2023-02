La periodista Thais Casalino defendió a Ethel Pozo tras enterarse de las críticas que recibe por su figura. Además, nos contó que conoce a la conductora de América Hoy desde hace varios años, pues compartieron algunas clases en la universidad.

“Ethel es mi amiga de la universidad. Hemos compartido aulas y rampa (así le decíamos cuando esperábamos a la siguiente clase). Creo que como peruanos debemos trabajar la sororidad y luego comentar, sobre todo en estos tiempos que se lucha contra el bulling. Le estamos enseñando a nuestra nueva generación a amar nuestro cuerpo como es, sin prejuicios, me parece terrible y dañino que la critiquen por su cuerpo. Los estándares y paradigmas de la televisión tienen que cambiar. Ethel representa a muchas mujeres peruanas. Me identifico con ella y su cuerpo por mil. Mi novio me dice cuerpo caribeño”, dijo la periodista de ‘Contracorriente’

Lo principal es sentirse cómoda y feliz...

Exacto, cómoda y feliz.

CONTENTA EN ‘CONTRACORRIENTE’

La ex conductora de ‘Mujeres al Mando’ también se mostró contenta porque el programa ‘Contracorriente’ de Willax Tv continúa escalando en la preferencia del público.

“Nos está yendo superbién y vamos creciendo en el horario de los domingos a las 8 de la noche que es muy competitivo. Nos diferenciamos por tener investigaciones propias y los destapes políticos. Me encanta investigar y descubrir la verdad. Sigo aquí como buena guerrera del periodismo defendiendo nuestra democracia” dijo la periodista.

Asimismo, se mostró agradecida por ser nominados a mejor programa periodístico en ‘Premios Luces 2022′.

“Estamos creciendo de a poquitos y que nos nominen es un honor y logro, pues recién estamos al aire ocho meses”, indicó.

SU BODA SOÑADA

La periodista y exconductora de ‘Mujeres al mando’, Thais Casalino se animó a dar detalles de los preparativos para su boda, la que aseguró saldrá de su bolsillo y no ha recurrido a ningún tipo de canje.

“¡Ay mi boda soñada! Estamos esperando primero por unos documentos. Se atrasó todo por una partida de nacimiento que no llegó, luego no nos dieron la fecha adecuada, porque es en la Molina que nos vamos a casar y ahora nada, tenemos que esperar un poquito más, pero estoy avanzando con mi vestido de novia que es un supersencillo y viendo la ceremonia en sí, la locación, el lugar como tal”, dijo Thais Casalino.

“Hubo un retraso con la partida de nacimiento por el lado de Jorge, ya llegó, pero a la hora de introducir los documentos no llegamos a tiempo para las fechas pactadas y tenemos que esperar. Ahora este fin de mes esperamos que puedan ingresar y digamos que en julio nos casamos”, añadió la periodista.

