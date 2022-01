La conductora Thais Casalino se quebró al confirmar que ‘Mujeres al mando’ irá al aire solo hasta el 25 de febrero.

” Al terminar el programa del lunes nos reunieron para darnos la noticia . Nos comentaron que era una decisión que había tomado la gerencia general, todos estamos tratando de asimilar la noticia. Ha sido una época maravillosa y lo voy a llevar en mi corazón”, expresó Casalino.

¿Regresarán con un nuevo formato?

No sé, yo ya no tengo contrato con Latina. En tanto, Giovanna Valcárcel criticó a Rodrigo González, quien dio la noticia.

“No te alegres porque alguien se queda sin trabajo, porque quizá eso no te pasará a ti, pero sí a otro ser cercano. No nos alegremos por las penas de los demás”, señaló.

LA DESPEDIDA DE ‘MUJERES AL MANDO’

Thais Casalino y Giovanna Valcárcel despidieron EN VIVO de ‘Mujeres al Mando’ que solo irá por las pantallas de Latina hasta el 25 de febrero. El programa llega a su fin, pese a que Melissa Paredes debutó como conductora del magazine hace unos días. Con la voz quebrada, Casalino dio la noticia.

Prefirieron evitar los rumores, por lo que Thais y Giovanna salieron al frente para dedicarle algunas palabras a sus televidentes y aclararle el futuro del programa.

“El programa ha tenido tres años maravillosos, los míos han sido dos años de aprendizaje, cumpliendo sueños, pero lo más valioso es haber conocido a centenares de familias, a quienes hemos acompañado en toda esta época. Gracias infinitas por cada mensaje y por todas las buenas vibras a través de las pantallas”, dijo Thais en medio de las lágrimas y la voz entrecortada.