La conductora de ‘Mujeres al mando’, Thais Casalino, desmintió que Karen Dejo haya sido convocada para que sea la cuarta presentadora del espacio de Latina.

“La producción llamó a varias presentadoras para que nos acompañen como invitadas en esa semana. Siempre nos acompañan invitadas en la conducción, tal como Dorita Orbegoso, Chris Soifer, Marina Mora, Laura Huarcayo y ‘Checho’ Ibarra. Eso es lo que sé, que son invitadas, y me encanta compartir con todas”, mencionó Casalino.

En el caso de Melissa Paredes, ¿ya es la conductora oficial del programa?

Sabemos que nos acompañará esta semana completa en la conducción.

¿QUÉ DIJO KAREN DEJO?

En una reciente entrevista a un medio local, Karen Dejo reveló que le ofrecieron ser conductora del programa ‘Mujeres al Mando’, el mismo puesto que hoy tiene Melissa Paredes. ¿Le hicieron la oferta antes que la modelo?

“Analicé bien las cosas y dije que no. Es la tercera vez que me llaman, me dijeron que estaban buscando una nueva conductora”, reveló.

En esa línea, evitó señalar que Melissa fue la segunda opción. “No lo sé, solo puedo decir que a mí me llamaron para ser la conductora en la semana del 10 al 14 de enero”, refirió.

“A mí me escribieron el 5 de enero, pero no pude aceptar por otros proyectos personales. La idea es que todos tengan trabajo para sacar adelante a su familia”, agregó.