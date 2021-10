Nílver Huárac se presentó la mañana de este lunes en el programa “Mujeres Al Mando” luego que los últimos días estuviera en el ojo de la tormenta por salir al frente a declarar que fue él quien pagó las clases de canto y las cirugías de Pamela Franco cuando era integrante de Alma Bella.

El productor musical acudió al magazine de Latina para participar de una secuencia de preguntas y respuestas y como era de esperarse no pudo evitar que le consultaran al respecto. “¿Te arrepientes de haber dicho que pagaste las cirugías de pamela Franco?”, fue la pregunta que le lanzaron y él fu sincero en responder.

“Yo lo dije en forma genérica, que nosotros los empresarios le damos la oportunidad de trabajo a los valores nacionales. En este caso, a gente como Pamela (Franco), Micheille (Soifer), Vania (Bludau), Gánesis (Tapia), etc, etc. El tema de ella, puntualmente ya ni me acuerdo”, indicó.

Sus palabras fueron cuestionadas por Thaís Casalino, conductora del espacio, quien le dijo: “Pero Nílver, es importante que te acuerdes, porque estas declaraciones como tal, fueron muy dolorosas, por eso te preguntamos, ¿te arrepientes de haber dicho que pagaste las cirugías de Pamela Franco?”.

Huárac contestó: “Uno no puede arrepentirse de lo que dice, las verdades, verdades son, aunque duelan”. No contenta, la periodista insistió: “Entonces, ¿no te parece que esas declaraciones fueron desatinadas? Sobre todo, y te lo repito, ella es una mujer y no un producto”.

Y continuó: “Estamos en este tiempo en una lucha en contra de la violencia de género, la cosificación de la mujer, el decirle que eres dueño de ella o que te debe algo porque pagaste sus cirugías nos hace daño a todas las mujeres”.

Frente a este comentario, Nílver no tuvo más remedio que disculparse: “Tengo que ser muy caballero. A veces uno comete algunos ‘improntus’. Si situaciones como estas le afecta a ella y a todas las mujeres, pido las disculpas del caso. Hay que tenerle cariño y respeto a las mujeres, yo tengo una madre, y también hijas”.

En ese momento, Rafael Cardozo intervino para decirle: “Nílver tu tienes la cámara acá y si tienes que pedir disculpas no es a mí ni a Thaís”; ante lo que el productor agregó: “Bueno, si tengo que pedirle disculpas a Pamela, me tendré que disculpar con todas las mujeres que me tocó trabajar”.

“Jamás de los jamaces tuve problemas con ninguna de las exintengrantes de la empresa de Nílver Huárac... Las disculpas del caso. Ya no pregunten más por eso, asunto zanjado”, agregó, tras lo cual Casalino le recordó: “Y la mujer no es un producto, no es una cosa, para decir que uno es dueño por eso”.

