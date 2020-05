Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Entre madrugadas, carretillas y recibiendo el nuevo día, templó el espíritu que forjaría la periodista de hoy. Sentada en una unidad móvil, recorriendo el país por valles, montañas y cruzando ríos, sensibilizó su interior. Thais Casalino ha cubierto las incidencias de la calle y, en tiempo de emergencia social, conduce un programa donde levanta la voz clamando apoyo, aunque no necesita gritar para ser escuchada.

¿El periodista debe ser ‘podrido’?

El periodismo es calle.

¿Adelantarse a los hechos?

Cuando cubrí el penal de Lurigancho aprendí a ‘voltear’ a las personas.

¿Y sabes hacerlo?

Al toque, en una, ja, ja.

Si estás en pleno barrio y te quieren ‘cuadrar’, ¿cómo los ‘chambeas’?

Me adelanto: ‘Ya pe’ causa, qué pasa’.

Pero algunos son avezados...

Insisto: ‘Estamos con la gente, somos batería’.

¿Estuviste informando desde la cárcel?

Allí almorcé en la famosa ‘Calle de las pizzas’.

¿Por propia iniciativa?

Invitaron y allí no te puedes negar.

O sea, sí te sientas a comer hasta en un ambulante con tal de que sea rico...

El mejor cebiche de Lima está en el triciclo que venden en la esquina del estadio de Alianza Lima.

Si has comisionado de madrugada, debes haber probado tu caldito de gallina.

En la avenida Arenales, en Lince, el que atiende las 24 horas.

Eres brava, no debes aceptar piropos.

Una vez un tipo me dijo: ‘Hola, muñeca’.

¿Cómo reaccionaste?

Por si acaso, no soy de plástico.

¿Otra experiencia con ese ‘floro’?

En un semáforo se acercó un militar a pedirme documentos y los tenía en regla.

Hasta ahí todo normal.

Luego me preguntó: ¿Qué haces solita siendo tan bonita?

¿Cuál fue tu reacción?

Que llame a su superior que deseo comentarle su atrevimiento.

Dirigir un programa da popularidad, ¿cambiaste en algo?

Hago mi mercado y sigo conversando con mis caseras.

¿Cocinas bien?

Los sábados hago un plato con pescado y con música criolla de fondo.

¿Intérpretes?

Luchita Reyes y Manuel Donayre.

¿Salsera?

Pero de la dura.

¿Ejemplos?

Rubén Blades. Cada tema suyo es un relato. Nunca había escuchado con detenimiento ‘Maestra vida’ y es todo un libro realmente.

¿Otros?

Niche es de mis preferidos.

Entonces sí puedes dar tu veredicto. ¿Yahaira Plasencia o Daniela Darcourt?

Amy Gutiérrez.

¿En serio?

Canta excelente y su historia de vida es maravillosa. Es de Gambetta, del Callao, y con talento y perseverancia viene alcanzando sus sueños.

¿Tienes alguna ‘chapa’?

‘La mirada de Tiburón’... Porque cuando me molesto asusto.

Pero si siempre te vemos sonriendo.

He sido jefa y productora, y cuando no salen bien las cosas, reniego.

¿Cómo entiendes el feminismo?

Creo que hay que darles el lugar adecuado a las mujeres.

¿Anti varón?

No, pero sí estoy convencida de que todos debemos tener las mismas oportunidades.

¿Compartir los gastos?

Con mi esposo pagamos todos mitad y mitad, y no me molesto si me quiere engreír y cancela todo, ja, ja.

¿Tu última lisura?

Hace unos días, que los chicos estaban traviesos y solté bajito: ‘Carajo’.

Un consejo para los que reportean.

No juzgar, sino escuchar.

¿A qué te refieres exactamente?

No decir esas personas están saliendo a vender, sino entender por qué lo hacen y que cuenten su historia de necesidad.

¿Un momento imborrable en tu chamba?

Con el ‘Loco’ Aldo Valle, un delincuente famoso por sus agresiones a mujeres.

¿Qué ocurrió?

Íbamos por la avenida Javier Prado y de pronto se bajó, se metió a un grifo y con un cuchillo quería matarse.

¿Qué hiciste?

Pese a todos los riesgos, con mi camarógrafo lo pudimos controlar.

Así es nuestro trabajo...

Me ha pasado que estuve entrevistando a un indigente y al otro día conversaba con el presidente Lula de Brasil, cuando inauguró la carretera Interoceánica.

Ahora te vemos desde ‘Mujeres al mando’ por Latina.

Es mucha responsabilidad y deseamos contar lo que está sufriendo la gente con esta pandemia mundial.

Gracias por esta charla tan amena.

A ustedes, por darme la oportunidad de que la gente me conozca un poco más. Siempre los leo.