La conductora de ‘Mujeres al mando’, Thais Casalino toma con gracia los comentarios que hicieron las presentadoras de ‘América hoy’, espacio en el cual Janet Barboza y Ethel Pozo aprovecharon para enviar una indirecta al programa de Latina y señalaron que se habrían copiado de varias secuencias.

“Esa fórmula (del segmento del mercado) fue creada en ‘América hoy’, un poquito más de creatividad por favor. Tenemos un equipo de producción maravilloso que trabaja día y noche”, manifestó la popular ‘rulitos’, seguida por la hija de Gisela Valcárcel. “Me siento contenta que en otros lugares se copien de la forma”, añadió.

Thais, ¿Cómo tomas los comentarios de las conductoras de ‘América hoy’?

Estoy leyendo lo que salió y me parece increíble (lo que dicen) porque nosotras venimos haciendo ayuda y periodismo social hace un año y medio. Desde que entré a ‘Mujeres al mando’ he salido a los mercados, ollas comunes, así que me parece increíble y me da un poco de risa. Toda la primera etapa de la pandemia la hemos pasado reporteando desde los mercados, llevando la ayuda social en los momentos críticos y llevando canastas. Un periodismo social es un periodismo con solución. Lo que intentamos no solo es contar una historia y que la historia quede ahí, sino que tratamos de buscarle una solución y de eso somos pioneros. Desde ‘Volverte a ver’ somos pioneros y a las pruebas me remito.

En todo caso, no te sientes aludida por los comentarios, además, en televisión no hay nada inventado...

Nosotras salimos desde el día uno, nunca he dejado de salir de cubrir las historias maravillosas, hemos estado en los mercados desde el año pasado, de alguna manera me parece mezquino (lo que dicen las conductoras de ‘América hoy’), no me parece ni justo ni correcto, pero bueno... ahí están las fechas para que puedan descubrir cuál es la verdad. Además, es cierto, en televisión no hay nada inventado, los enlaces vienen desde los años 60 o 70, así que nada. Soy feliz saliendo a la calle, ayudando a muchísima gente, con la conexión con las mamitas, soy real y genuinamente feliz. No es que a mí me manden (la producción), sino que pedimos salir porque nos gusta y nos sentimos felices e identificadas con las mamitas, así que eso nos tranquiliza y nos llena el corazón.

¿Contentas con el respaldo del público?

Sí. Todos tranquilos y felices. Siempre trabajando en pro de poder calmar, tranquilizar a la sociedad peruana, de generar ayuda para las amas de casa, con los tips médicos y las secuencias sociales, que en los próximos días se van a dar con mucha más fuerza, con un espacio apropiado que vamos a anunciar dentro de dos semanas. El equipo de ‘Mujeres al mando’ es un equipo pequeño, pero con un gran corazón, ya venimos trabajando juntos desde hace un año y medio, pero estamos tranquilos, felices, caminando hacia adelante, en paz y con la cabeza en alto.





