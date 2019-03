Thaísa Leal compartió emotivo mensaje tras muerte de su madre a causa del cáncer | FOTOS

Tras compartir con sus seguidores la triste noticia , Thaísa Leal utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje con el que expresa los sentimientos que posee tras la partida de su madre Elisabete Michel, quien falleció a causa de un cáncer.

A través de su cuenta de Instagram, Thaísa Leal compartió una cita bíblica con la que refleja el duro momento que atraviesa actualmente tras la partida de su madre.

“..tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros; estamos atribulados en todo, pero no angustiados; en apuros, pero no desesperados; perseguidos, pero no desamparados; abatidos, pero no destruidos”, se lee el mensaje que compartió la nutricionista brasileña.

“Cielo, te has ganado una estrella hermosa y que brilla mucho”, fue el mensaje que dejó Thaisa Leal en su cuenta de Instagram, confirmando el deceso de su madre.

Thaísa Leal acompañó a su madre en este duro momento. Como se sabe, Elisabete Michel venció al cáncer hace unos años, sin embargo, a fines del 2018, la enfermedad reapareció de manera agresiva.

La expareja de Paolo Guerrero no dudo en compartir los mensajes que apoyo que le enviaron sus conocidos y familiares. La rubia agradeció a todos por acompañarla en esta difícil etapa.