Alondra García y Paolo Guerrero estuvieron juntitos el fin de semana en una discoteca del bulevar de Asia que abandonaron cerca de las cinco de la madrugada. ¿Huele a romance?



Trascendió que la modelo y el ‘Depredador’ llegaron a ‘Café del mar’ en compañía del ‘Chino’ Take y, para evitar las miradas curiosas, se ubicaron en un box privado del centro nocturno.

El arribo de la recordada ‘parejita’ se produjo a las dos de la madrugada y departieron por tres horas. Ellos dejaron el lugar escoltados por el personal de seguridad del local.



En tanto, el ‘Zorro’ Zupe comentó, durante la emisión del programa ‘Amor de verano’, que este no sería el primer reencuentro de Paolo y la protagonista de ‘Amor eterno’.

“No sería nada raro, porque ellos ya han coincidido antes en ‘Resident’, pero no recuerdo en qué fecha, así que son amigos”, detalló.



Como se sabe, Alondra García y Paolo Guerrero tuvieron una relación de dos años y hasta se especuló que iban a casarse.



Y mientras los rumores sobre un posible acercamiento entre Alondra y Guerrero crecen, Thaísa Leal, actual pareja del futbolista, publica fotos en su cuenta de Instagram, buceando en ‘busca de la Atlántida’.



Thaísa Leal y Paolo Guerrero en bicicleta