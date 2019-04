Thaísa Leal reaparece en redes tras la muerte de su madre y le dedica este tierno mensaje | FOTOS

Hace casi una semana, Thaísa Leal perdió a su madre. Después de casi dos años batallando contra el cáncer, Elisabete Michel, falleció unos días antes del cumpleaños de la expareja de Paolo Guerrero. Rápidamente, los seguidores de la nutricionista, se solidarizaron con ella y le dejaron mensajes de apoyo.

Después de días de silencio , Thaísa Leal decidió dedicarle un extenso mensaje a través de su cuenta Instagram. La rubia publicó varias fotos acompañada de su mamá en diferentes momentos de su vida.

"Qué primor fuiste. Mujer trabajadora y luchadora, que hizo todo para criarme sola y de la mejor manera posible, para darme todo lo que estaba a su alcance. Tu corazón era del tamaño del universo y siempre ayudabas a todos. Sabía que eras increíble, pero me sorprendí con la cantidad de personas que en estos días vinieron a presentarse diciendo 'no te conozco, pero tu madre nos ayudó mucho'. Esa eras tú. Ponías las necesidades y los intereses de la gente por delante de los tuyos", escribió Thaísa Leal.

La nutricionista indicó que fue una gran sorpresa conocer a personas que se aparecieron al final para agradecerle por todo el apoyo que su madre les dio en diferentes momentos. Thaísa Leal aceptó que, pese a su relación problemática, siempre estuvieron juntas para salir adelante.

"Incluso cuando alguien que no conocías te mandaba mensajes diciendo que estaba triste, tú respondías y me contabas toda preocupada. Y hasta en tus últimos días cuando estabas súper mal, seguías apoyando. Estoy segura que has cumplido tu misión aquí. Dejaste tu marca. A pesar de nuestra relación un tanto problemática, eres tú quien siempre estaba allí para ayudarme cuando tenía algún problema", continuó Thaísa Leal.

La brasileña aseguró que, a partir de ahora, sus días de cumpleaños no serán tristes, sino que la recordará con nostalgia, buscando convertirse en una gran mujer como ella.

"En tu último día me dijiste: 'Ve, ahora sí eres responsable y haces las cosas como te enseñé' Un sabio me dijo: 'tristeza nunca, nostalgia siempre' Y esa frase nunca tuvo tanto sentido para mí (...) Mi cumpleaños nunca será el mismo, pero prometo que jamás será sinónimo de tristeza y sí de recuerdos, nostalgia y motivación para cada año tratar de ser un ejemplo de mujer como tú", finalizó Thaísa Leal.