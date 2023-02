Leslie Shaw se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” y negó haber sido la manzana de la discordia en el matrimonio de Thalía y Tommy Mottola.

Incluso, la intérprete de la canción “Piscis” reveló que no conoce al exitoso empresario de la industria musical.

“Nunca en mi vida lo he visto. Yo he ido a varios eventos de la disquera y he conocido a Emilio Estefan, a Juanes y a montón de gente, pero a él nunca”, dijo Shaw en entrevista con Magaly Medina.

“El día del videoclip (de la canción ‘Estoy soltera’) Thalía llegó con su equipo y la gran mayoría eran chicas, pero él nunca fue”, añadió.

LESLIE SHAW EXPLICA CÓMO ERA SU RELACIÓN CON THALÍA

En entrevista con ‘La Urraca’, la artista nacional señaló que su relación amical con Thalía comenzó cuando ambas unieron sus talentos en la canción “Estoy soltera”.

“Mi relación con ella (por Thalía) fue súper linda. Ella me comentaba en mis fotos y hasta comenzamos a conversar por redes... siempre hubo respeto”, comentó Leslie.

