Thamara Gómez tiene solo 18 años y desde niña ha vivido muchas experiencias que han marcado su personalidad, pues trabaja muy duro para alcanzar sus metas por eso, cuando un ‘lobo’ quiso seducirla ofreciéndole departamento y carro, lo mandó a volar.



Ahora, esta joven norteña, que acaba de superar otra dura prueba al terminar con un corte en el interior de su mejilla izquierda, vuelve al escenario al lado de ‘Puro sentimiento’.



Después del accidente del hacha, desapareciste casi un mes de los escenarios.

Sí, pero estoy renovada y con ganas de seguir adelante. Todo el mundo me llamaba mañana, tarde y noche, pero no quería saber nada de nadie. Han sido días difíciles, desayunaba, almorzaba y cenaba en mi cuarto. Estuve medicada.



¿Cuál fue el diagnóstico?

Tuve una herida dentro de la mejilla izquierda y me pusieron 8 puntos, pero fuera del rostro no tengo nada. Tenía un hueco y no podía ni mover mi boca. Felizmente no pasó a mayores, todos los días agradezco a Dios por cuidarme y protegerme.



Tu mamá manifestó que es un milagro que estés viva…

Sí. Fue un milagro, porque me hubiera decapitado y hoy estuviera muerta, pero gracias a Dios no fue así. Mi familia fue mi sustento, todos los días me ponía a llorar...

¿ 'Coto' Hernández fue el culpable de lo ocurrido?

En un momento, pensé que sí. Lo odiaba, lo detestaba, no lo quería ni ver, pero después me puse a analizar las cosas. No hay culpables, él me escribió, pero le hablé mal. Lo disculpo, pero le aconsejo que tenga un poco más de cuidado, porque no es la primera vez sino la segunda. La tercera vez ¿qué será? Habrá una persona muerta. Por querer hacerse el fortachón no le dio al árbol, sino a mí. Que tenga más cuidado y se bañe con ruda.



¿Estás llevando terapias?

Sí. Muchos pensaron que me había desfigurado el rostro, pero no fue así.



Debió ser frustrante porque trabajas desde niña y eres el sostén de tu familia...

Sí. Trabajo desde los 8 años, vendía mis chupetes, porque soñaba con comprarme unas botas que tenían mis amigas y las obtuve por mi trabajo. Ayudo a mi mamá, le pago a mi hermano su universidad y mi meta es que termine su carrera. Uno de mis sueños es actuar en una serie o novela. Quiero seguir creciendo para que reconozcan que a mi corta edad he realizado muchas cosas.

¿Has sido víctima de comentarios racistas?

Claro. Me han dicho chola, hasta me han deseado la muerte, al decirme: ‘Ojalá que no existieras’, ‘eres fea’, pero ni caso, para qué perder el tiempo en esas cosas.



Siempre te hemos notado una chica perfil bajo, ¿no te gusta ‘figuretear’?

No. Gracias a Dios, que me regaló el don de cantar, pero me han dicho hasta para ‘armar’ un ampay, pero eso no va conmigo. La gente se llevaría un mal concepto de mí, fue hace tres años con un chico conocido.



¿Soltera, pero nunca sola?

Tranquila, con proyectos, pero hay varios ‘lobos’. Tengo varios candidatos, no te voy a negar que hay un chico que me llama la atención, pero de ahí a tener una relación todavía no.

¿Y esos ‘lobos’ son conocidos?

Sí. Hasta se me han declarado futbolistas, cumbiamberos, managers, de todo, pero primero estudio a la persona. Lo que me gusta de la gente es su humildad.



Hace poco te vincularon con el futbolista Germán Pacheco. ¿Pasó algo entre ustedes?

Germán fue mi amigo, hoy en día no tenemos comunicación a raíz de que se fue a Brasil.



¿Alguna propuesta indecente?

Hace un año me ofrecieron departamento y carro, pero jamás. Nunca me atrevería a entregar mi cuerpo a una persona que me ofrezca algo, puedo decir con orgullo que mis muebles, zapatos y ropa, los compré con mi propia plata y esfuerzo.



¿En qué se desempeñaba ese ‘lobo indecente’?

Es socio de empresas, pero lo mandé a rodar porque nada que ver, no va conmigo.

¿Alguna cirugía por realizarte?

Quisiera operarme la nariz, pero soy miedosa. Igual no tiene nada de malo el tema de las cirugías, hacerse un retoquito no está de más.



¿Y ya estás lista para cantar?

Sí, no sabes cómo extrañé el escenario. Hoy celebramos con ‘Puro sentimiento’ nuestro segundo aniversario en el ‘Remanso’ de Comas.