Thamara Gómez habló con el programa ‘Amor y Fuego’ sobre su salida de ‘Puro Sentimiento’, agrupación musical de propiedad de Christian Domínguez. La cantante arremetió contra Pamela Franco y volvió a asegurar que su renuncia a la orquesta fue porque ella ingresó.

“No soy la única, como podrás notar, que se salió del grupo, la mayoría al 90% se ha salido y se ha desmantelado todo”, dijo Thamara al señalar que dio un paso al costado a la agrupación ni bien se enteró de la llegada de la pareja de Pamela Franco.

La exvocalista de ‘Corazón Serrano’ cuestionó que ahora las chicas que están en el grupo solo se dediquen a mostrar sensualidad, en lugar de encantar con la voz.

Thamara Gómez ‘dispara’ contra Pamela Franco en Puro Sentimiento: “Ahora venden solo carne”. Video: Amor y Fuego

“Son estilos diferentes que no van, no hacemos piruetas, no mostramos mucha carne, imagínate. Creo que todo el mundo lo ha notado que ya no es el mismo ‘Puro Sentimiento’ de antes”, recalcó.

THAMARA DICE QUE NO HUBO CASTING

Pamela Franco aseguró que ella ingresó como vocalista de Puro Sentimiento a raíz de un casting que hizo, sin embargo, Thamara Gómez la desmiente y asegura que no existe ese requisito.

“Que yo sepa anteriormente no, no hubo ningún casting. Pero bueno, es su empresa, es su grupo y sabrán lo que hace. Yo no lo hago con una mala intención, de que les vaya mal, al contrario siempre le he deseado lo mejor, pero lo que es, es”, sentenció.

La cantante aseguró que ella no se imagina cantando ni bailando al lado de Pamela Franco y sugirió al cumbiambero Christian Domínguez que la agrupación pase a llamarse “Pamela y sus amigas”.

“Claro, normal, llamen a Thamara y orquesta para el matrimonio de Christian y Pamela... Con nosotras Puro Sentimiento vendía sentimiento, voces, no solo carne”, recalcó.