Thamara Gómez: Cantante de 18 años revela que le hubiera gustado estudiar esta carrera universitaria [VIDEO]

La cantante de Puro Sentimiento, Thamara Gómez, realizó una transmisión en vivo para responder algunas dudas de sus seguidores. Una de las respuestas que más llamó la atención de los usuarios en redes sociales es la que dio con respecto a su vida estudiantil.



Thamara Gómez contó que le gusta el arte y que si no se hubiera dedicado a la música estudiaría la carrera de Hotelería y Turismo. En el video se conectaron más de 1.400 personas y le pidieron a la cantante que se de tiempo para estudiar una carrera universitaria.



Thamara Gómez también contó aspectos de su vida afectiva y le dio esperanzas a sus fans al no descartar que podía salir con uno de ellos. "Uno nunca sabe lo que puede pasar, tal vez si saldría con uno", expresó.



Thamara Gómez está mejor de ánimos tras la foto que usuarios compartieron diciendo que es hombre. "Yo la he luchado para estar aquí. No es posible que se refieran de esa manera de mí. Me afecta bastante. Colgaron una foto que tenía...(llora) Me siento mal", dijo entre lágrimas la cantante al programa La Banda del Chino.



Thamara Gómez trabaja desde los 13 años y ahora, a los 18, solo está enfocada en su carrera musical. Por eso, lamenta que la agredan vía redes sociales inventándose ese tipo de cosas.

"Hay tanta gente mala en este mundo de la música, de la farándula que hablan cosas que no son. Creo que sí (es envidia) Al principio me causó risa pero analizando bien las cosas, me puse a pensar y dije: '¿por qué existe tanta gente mala que habla de esas cosas?' Me siento súper mal e indignada", comentó Thamara Gómez.



