Thamara Gómez: Estrella Torres dice esto sobre Coto Hernández y el accidente con hacha [FOTOS]

Estrella Torres volvió a referirse sobre el accidente de Thamara Gómez en 'En Boca de Todos' y habló sobre Coto Hernández. La cantante aseguró que el modelo no tuvo mala intención y todo se trató de un desafortunado accidente.

"Somos testigos de que él estaba muy preocupado, estaba en todo momento queriendo saber a dónde la llevaban, queriendo comunicarse con ella", aseguró Estrella Torres sobre el accidente de Thamara Gómez.

"De hecho debe estar con la mente diciendo qué hice. Nadie se imaginó lo que iba pasar, creo que debe tener más cuidado para que no le vuelva a pasar", añadí Estrella Torres sobre Coto Hernández y Thamara Gómez.

Thamara Gómez sufre terrible accidente en vivo al impactarle un hacha en la cara

Anteriormente, Estrella Torres informó en una entrevista para Trome, el estado de Thamara Gómez. La cantante informó sobre la evolución de su compañera de agrupación y su reacción frente al terrible accidente.

"Para nada (no tiene cicatriz). No la he visto todavía en persona, porque no se ha dejado ver, pero lo importante es que está más tranquila", aseguró la cantante sobre el estado de Thamara Gómez.

Thamara Gómez reaparece en Instagram y envía un audio con conmovedor mensaje

"Muy buenos días con todos, quiero informarle a mis fans que estoy bien. Gracias a Dios no pasó a mayores y quiero pedir a la prensa escrita que dejen de afirmar algo que no es. Informense bien antes de escribir algo ", escribió Thamara Gómez hace un tiempo.



"No he perdido en ningún momento dientes. Les pido que se retracten. Muchas gracias a mis fans por la preocupación. Me han cosido un pequeño lado izquierdo de mi cachete. Gracias", informó Thamara Gómez.



Coto Hernández y Thamara Gómez

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.