Thamara Gómez: 'Coto' Hernández se puso nervioso cuando cantante recibió impacto de hacha [VIDEO y FOTOS]

Después el golpe que Thamara Gómez recibió con una hacha en la mejilla izquierda, la cantante de ‘Puro Sentimiento’ fue intervenida quirúrgicamente. Le pusieron 8 puntos para cerrarle el corte que le ocasionó la herramienta manipulada por ‘Coto’ Hernández’ en la yunza de ‘En boca de todos’.



“Muy buenos días a todos, deseo informar a mis fans que estoy bien. Gracias a Dios no pasó a mayores y quiero pedir a la prensa escrita (se especuló que había perdido cuatro dientes) que dejen de afirmar algo que no es”, posteó Thamara Gómez.



Luego, la empresa que maneja a ‘Puro Sentimiento’ envió un comunicado dando cuenta del estado de salud de Thamara Gómez.



“La cantante Thamara Gómez tuvo un incidente en la secuencia de ‘La yunza’ del programa ‘En boca de todos’ y de inmediato se retiró para ser auxiliada. La producción la trasladó a una clínica local y los médicos la intervinieron de emergencia, colocándole 8 puntos en la parte interna de la mejilla izquierda. Esto perjudicó a una de nuestras principales voces, ya que hoy (ayer) iniciábamos una gira por Ecuador y una serie de presentaciones en Lima y en el interior del país”, indicaron.

Thamara Gómez sufre terrible accidente en vivo al impactarle un hacha en la cara

Por su parte, ‘Coto’ Hernández contó que en el momento del accidente se puso muy nervioso y se le bajó la presión.



“No calculé bien, desgraciadamente. Agarré el mango (de la hacha) por la esquina y se me fue. Sin embargo, no iba con tanta fuerza. Yo calculo que si le daba con fuerza, esta chica... no sé, no me quiero ni imaginar, de repente la hubiera agarrado con el filo del hacha. En el momento se me bajó la presión y estuve nervioso”, precisó 'Coto' Hernández.