Thamara Gómez: 'Coto' Hernández se pronuncia tras hachazo de cantante de Puro Sentimiento [VIDEO y FOTOS]

'La vocalista de Puro Sentimiento, Thamara Gómez, habría perdido un diente luego del terrible accidente que sufrió cuando participaba en una ‘yunza’ que organizó el programa ‘En boca de todos’.



El incidente se dio cuando ‘Coto’ Hernández trató de talar el árbol con una hacha y al golpear el tronco, esta salió volando causando gran desconcierto en los conductores del programa y también en el costarricense, que trató de auxiliar a la cantante.



“Fue un accidente, algo que pasó sin ninguna intención. Busqué a la señorita para disculparme, pero la tenían en un cuarto y ella no quería que nadie la vea. Me dijeron que tenía un golpe en la boca. Yo le dejé un mensaje privado en su Instagram disculpándome por lo que sucedió. Evidentemente me apenó mucho y me asusté porque pudo ser peor. Después me acerqué a su mánager, quien no me contestó de bonita manera y dijo que no debí golpear con tanta fuerza, que si hubiera sido así, capaz la mato. Gracias a Dios no pasó nada grave”, precisó Hernández.



Luego de este penoso momento, Thamara Gómez fue trasladada por la producción del programa a una clínica.



“La llevamos a una clínica por cuestión de protocolo con nuestros invitados. Le cayó (el mango del hacha) en el mentón”, dijo Rochi Huamán, productora del programa.



Asimismo, se supo que ayer un odontólogo estaba asistiendo a Thamara porque habría perdido algunos dientes. (C.Chévez)

Thamara Gómez sufre terrible accidente en vivo al impactarle un hacha en la cara