Thamara Gómez cuenta su dura versión sobre 'hachazo' que recibió de Coto Hernández [VIDEO]

¡Lo contó todo! Thamara Gómez concedió su primera entrevista en TV para 'El Reventonazo de la Chola Chabuca', luego del accidente que sufrió cuando un hacha le impactó en el rostro. La cantante fue sincera al explicar como se sintió tras el incidente.

Como se recuerda, Thamara Gómez recibió un hachazo cuando participaba de una 'yunza' en pleno emisión en vivo del programa 'En boca de todos'. La herramienta se le escapó de las manos a Coto Hernández y cayó en el rostro de la cantante.

Un mes después del accidente, Thamara Gómez cuenta que su estado de ánimo decayó y agradece el estar viva. "Hoy en día hubiese estado muerta, Dios mandó un ángel para que me proteja", cuenta.

"Estábamos en una yunza, reunidas todas las chicas de Puro Sentimiento.También estaban Christian Domínguez, Erick Sabater y 'Coto' Hernández. Nos dijeron que tiren con el hacha super despacio, porque la producción iba a lanzar el árbol con una soga", cuenta la cantante.

"El señor Coto Hernández no midió su fuerza, lo dio con una intensidad super fuerte, dándosela de 'machito'. Estuve delante de él y el hacha me choca", explica.

Finalmente, Thamara Gómez cuanta que se quedó en 'shock' tras el impacto y luego a empezó a sangrar. Negó también que haya perdido dientes por el accidente.

"Desde el primer momento la producción (del programa) me auxilió. Me pusieron una inyección. Después del sangrado me vino el dolor y se me había hecho una herida grande. Me pusieron ocho puntos", precisó.

