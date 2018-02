Thamara Gómez habla por primera vez sobre accidente con hacha y hace esta importante aclaración [FOTO]

¡Fuerza Thamara! La joven cantante de Puro Sentimiento, Thamara Gómez , utilizó su cuenta de Instagram para comunicar a sus fanáticos sobre su estado de salud y también aclarar algunas cosas que se estuvieron diciendo de él.

A través de su red social, Thamara Gómez se pronunció por primera vez sobre el terrible accidente que sufrió cuando se presentaba en un segmento de 'En Boca de Todos'. El modelo Coto Hernández la golpeó de casualidad con una hacha.

A pesar de lo peligroso y fuerte del golpe, parece ser que Thamara Gómez está fuera de peligro y el accidente no pasó a mayores. Así lo ha informado a través de un comunicado en sus Instagram Stories, esta mañana.

"Muy buenos días con todos, quiero informarle a mis fans que estoy bien. Gracias a Dios no pasó a mayores y quiero pedir a la prensa escrita que dejen de afirmar algo que no es. Informense bien antes de escribir algo", escribió Thamara Gómez.

Además, Thamara Gómez le hizo un pedido a la prensa, que anteriormente informó que la cantante había perdido dientes a raíz del fuerte golpe con el hacha. Estos informes llegaron luego de que se conociera que la cantante fue atendida por un dentista luego del accidente.

"No he perdido en ningún momento dientes. Les pido que se retracten. Muchas gracias a mis fans por la preocupación. Me han cosido un pequeño lado izquierdo de mi cachete. Gracias", informó Thamara Gómez.

Por suerte, todo indica que Thamara Gómez ya se encuentra bien de salud y que el accidente no pasó a mayores. Sin embargo, las redes sociales siguen explotando contra el canal, por no proporcionar las medidas de seguridad necesarias para sus invitados.

