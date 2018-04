Thamara Gómez: ¿Dimas Isla asegura que cantante es "su princesa"? [FOTOS]

Thamara Gómez y su expareja, el cantante Dimas Isla , protagonizaron una romántica escena en el programa ‘En boca de todos’, donde el músico no se intimidó en darle un beso en los labios a la norteña, durante un sketch de actuación en el que participaron.

“Somos amigos. Thamara es súper especial para mí y tiene todas las condiciones para que sea mi princesa. Dios solo sabe lo que pueda pasar”, precisó Dimas Isla.

De otro lado, Thamara Gómez se defendió de las críticas que recibió por parte de los cibernautas, por compartir una fotografía donde se le ve cargando su torta de cumpleaños que tenía una hacha de adorno.

“Las chicas del grupo me regalaron la torta y lo tomé como una broma. Jamás me burlaría de lo que me sucedió”, indicó Thamara Gómez.

