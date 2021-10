La bella cantante Thamara Gómez tuvo un inesperado desafío de canto durante su visita al divertido programa de los sábados JB en ATV. Resulta que la popular Dayanita afirmó que ella también puede imitar a la exintegrante de Corazón Serrano.

Thamara se presentó en el segmento de Trampolín a la champa, con la Tía Gloria’, como si fuera una imitadora de la popular cantante de cumbia. Ella fue sometida a un duro interrogatorio de la conductora.

La intérprete cantó algunos de sus mejores éxitos, demostrando su gran calidad vocal, cuando sorpresivamente Dayanita, en el papel de ‘Leónidas Carbajal’ salió al enfrente para asegurar que también podía imitar a Thamara Gómez.

Aunque Dayanita logró imitar a Thamara con el tema ‘Sácame la vuelta’, cuando le tocó cantar ‘El estúpido’ el aire se le fue y quedó en evidencia que no es una cantante profesional como la cantante de cumbia.

THAMARA GÓMEZ SE FUE DE PURO SENTIMIENTO

Durante esta presentación, Thamara Gómez admitió que se fue del grupo Puro Sentimiento porque venía ‘otra persona’.; pero también porque quería ser solista.

La señora Gloria le recordó que Thamara dijo que se salió de Puro Sentimiento, ´porque venía fulana de tal’. “Sí también eso, pero también porque soñaba con su orquesta completa”, admitió la cantante.

THAMARA ACLARA QUE NO TIENE UN SUGGAR

Días antes, Thamara descartó tener un Suggar Daddy, en referencia a algunas especulaciones que escuchó después de mostrar el departamento que renta en el distrito de Miraflores.

“Por el hecho que viva en Miraflores no quiere decir que tenga un ‘sugar daddy’. Jamás me ha gustado la vida fácil, todo lo que he conseguido o he logrado darle a mi familia ha sido a base de mi sacrificio y trabajo”, aseveró Thamara Gómez.

