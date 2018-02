Thamara Gómez: Estrella Torres habla de cómo evoluciona la salud de su amiga [VIDEO y FOTOS]

Estrella Torres, integrante de ‘Puro sentimiento’, reveló que su amiga y compañera Thamara Gómez se viene recuperando satisfactoriamente tras el accidente que sufrió en ‘En boca de todos’.“Thamara ya está mejor, tiene descanso”, precisó.



Se comenta que le quedó una cicatriz en el rostro.

Para nada. No la he visto todavía en persona, porque no se ha dejado ver, pero lo importante es que está más tranquila. .



En las redes responsabilizan de lo ocurrido a ‘Coto’ Hernández...

Son cosas que pasan. ¿Quién va a querer que le suceda algo así? No es culpa de nadie y lo bueno es que no pasó a mayores. Si Dios quiere, la próxima semana ya regresa a la agrupación.

Coto Hernández y Thamara Gómez