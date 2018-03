Thamara Gómez recordó el incidente del hacha de una peculiar manera en su cumpleaños [VIDEO y FOTOS]

Como ya muchos sabrán a estas alturas, la cantante Thamara Gómez cumplió 19 años. En Instagram, ella compartió algunas de las imágenes de la celebración, la cual contó con la participación de sus compañeros de la agrupación Puro Sentimiento.



A través de la mencionada plataforma, Thamara Gómez presentó la peculiar torta que ellas le dieron, la cual recuerda el incidente que de hacha que pasó en un programa de televisión de una manera amena y cómica.

El pastel de cumpleaños de Thamara Gómez tenía un hacha con su nombre. "Ay chicas, son la muerte", colocó la cantante en la publicación de Instagram Stories.



Un video mostró mucho más de cerca el curioso postre, viéndose los detalles. Debido a las palabras que Thamara Gómez colocó en la imagen, se puede indicar que ella tomó a bien la broma.

En una entrevista con Trome, Thamara Gómez habló sobre el incidente del hacha. Como algunos podrán recordar, ella y otros famosos más participaban en una yunza. Cuando le tocó el turno a 'Coto' Hernández, la hoja de la herramienta le impactó en el rostro.



"Tuve una herida dentro de la mejilla izquierda y me pusieron 8 puntos, pero fuera del rostro no tengo nada. Tenía un hueco y no podía ni mover mi boca", dijo Thamara Gómez acerca del diagnóstico que le dieron los médicos esa vez.



Además, ella rememoró cómo fueron los días posteriores al accidente. "Todo el mundo me llamaba mañana, tarde y noche, pero no quería saber nada de nadie. Han sido días difíciles, desayunaba, almorzaba y cenaba en mi cuarto. Estuve medicada", recordó Thamara Gómez.