Thamara Gómez tras hachazo: "tengo temor cuando hay mucha gente" [VIDEO y FOTOS]

Thamara Gómez , cantante de ‘Puro sentimiento’, comentó que ha quedado un poco traumada después del accidente que sufrió en televisión cuando el modelo ‘Coto’ Hernández le tiró un hacha mientras cortaban una yunza.



“Lo que me pasó fue horrible, por eso ahora soy más cuidadosa, pero también me he vuelto muy nerviosa. Gracias a Dios no tengo nada, pero igual ando pendiente de todo, tengo temor cuando hay mucha gente, me sudan las manos... siento un poco de miedo y no me acerco mucho al público”, reveló Thamara Gómez .



Además, señaló que por eso siempre está acompañada por un agente de seguridad, “Pero es seguridad de todo el grupo”, indicó Thamara Gómez . (E.Castillo)