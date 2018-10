Thamara Gómez: hackean su cuenta de Instagram y ella deja este preocupante mensaje | VIDEO

La cantante Thamara Gomez fue la nueva víctima de los temidos hackers en redes sociales. La integrante de Puro Sentimiento perdió el acceso a sus cuentas de Instagram oficial y a su página Facebook.

Thamara Gómez dejó un preocupante mensaje en su Instagram y lamentó que los inescrupulosos hayan robado sus perfiles y datos en redes sociales. "No entiendo hasta dónde puede llegar la maldad de la gente", publicó la integrante de Puro Sentimiento.

"Lamentablemente ayer fui hackeada, me hackearon mi Instagram, mi Facebook, mi fanpage y lamentablemente ya no puedo recuperarlo. Así que hoy me cree una cuenta nueva como @thamara_gomez_oficial que esa va a ser la única y verdadera", dice Thamara Gómez en Instagram.

La cantante ahora publicará sus videos y fotos en la cuenta "thamara_gomez_oficial", que ya superó los 15 mil seguidores en Instagram.

Aquí te dejamos con el mensaje de Thamara Gomez en Instagram.