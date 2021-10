VOLVIÓ A ARREMETER. Tras su salida de Puro Sentimiento, Thamara Gómez continúa arremetiendo contra Pamela Franco. Según la cantante, la pareja de Christian Domínguez ha cambiado a toda la agrupación y le ha puesto su propio estilo.

“Ella se ha encargado de hacer eso en el grupo. Si bien es cierto es talentosa, pero no va acorde del Puro Sentimiento de antes, ahorita ya parece otro Alma Bella 2″, señaló en una entrevista con Magaly Medina.

En otro momento, Thamara confesó a la ‘urraca’ que, según las personas cercanas que tiene en la agrupación, Pamela Franco le ha exigido a las chicas que cambien el color de cabello.

Thamara jura que Pamela Franco ha renovado a Puro Sentimiento: “Hasta el tinte del cabello les ha cambiado”. Video: Magaly Medina

“Ella se hace la loca, ¿tú crees que no le pagan? el televidente se va a dar cuenta. Yo sé de fuentes muy cercanas que hasta el tinte del cabello les ha cambiado a las chicas, a todas”, sostuvo.

“Les dice ‘yo quiero que tú seas rubia’, tú pelinegra y así. Ella elige el vestuario definitivamente, sé de fuentes muy cercanas, es por eso que yo con total seguridad te lo digo”, dijo desatando las risas de la la ‘urraca’.

THAMARA DICE QUE AHORA SOLO MUESTRAN CARNE

Thamara Gómez aseguró que ella dio un paso al costado a Puro Sentimiento, al igual que otras compañeras, por el ingreso de Pamela Franco.

“No soy la única, como podrás notar, que se salió del grupo, la mayoría al 90% se ha salido y se ha desmantelado todo”, dijo.

“Son estilos diferentes que no van, no hacemos piruetas, no mostramos mucha carne, imagínate. Creo que todo el mundo lo ha notado que ya no es el mismo ‘Puro Sentimiento’ de antes”, recalcó.