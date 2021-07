Después de estar alejada de los escenarios por la pandemia, la cantante Thamara Gómez retoma su carrera musical por todo lo alto y acaba de lanzar su tema ‘Borracha de amor’, que estará disponible en las plataformas de Spotify y YouTube.

“Durante la pandemia aproveché en grabar varios temas y estoy súper feliz porque acabo de lanzar mi nuevo tema que se llama ‘Borracha de amor’. Me siento contenta porque detrás del trabajo hay mucha dedicación, inversión y disciplina, así que tengo las mejores expectativas y espero que le guste a todo el público porque es un trabajo hecho con mucho amor”, expresó la cantante.

Sin embargo, precisó que sigue formando parte de ‘Puro sentimiento’ pero a la vez continuará trabajando en su carrera de solista. “Agradezco al grupo porque me está dejando realizar mis proyectos de manera individual y de la mano de ‘Orellana producciones’”, añadió la interprete.

¿Te sientes identificada con tu tema ‘Borracha de amor’?

No he pasado por ese episodio (emborracharse por amor), pero tengo amigas que han sufrido demasiado por amor, así que va dedicada para ellas y para las personas que han llorado por amor o se han emborrachado por amor, porque es una etapa súper difícil llorar por alguien.

¿Cuál es tu estado sentimental?

Ahora que ya estoy soltera me puedo enfocar en mi carrera musical y en todos los proyectos que se vienen, así que concentrada en el lanzamiento de ‘Borracha de amor’, sin embargo, no le he cerrado las puertas al amor.

