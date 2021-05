La cantante Thamara Gómez, quien fue ‘ampayada’ por las cámaras de ‘Amor y fuego’ cenando en un restaurante de San Miguel con el novio de Milena Zárate, Augusto Barrera, y luego siendo movilizada en la camioneta que la colombiana le prestó a su pareja, negó que sea una atrasadora.

“No estoy atrasando a nadie, era una reunión de negocios”, señaló la cantante de ‘Puro Sentimiento’.

Thamara, tú conoces a Augusto Barrera, el novio de Milena. ¿Son amigos o pasa algo más?

Ahí no pasa nada. Estamos solo conversando, hablando de negocios que muy pronto verán en mis redes sociales. No entiendo por qué tanto rollo, donde no hay nada.

¿Te molesta que dejen entrever que estás ‘atrasando’ a Milena?

No estoy atrasando a nadie. Es una conversación de negocios. No tengo necesidad de eso (‘atrasar’), no tiene lógica.

¿Tú sabías que Augusto es novio de Milena?

Claro, pero (en las imágenes) no se ve nada de malo.

MILENA ZÁRATE INDIGNADA TRAS VER AMPAY DE SUNOVIO CON THAMARA GÓMEZ

Milena Zárate se mostró más que sorprendida y se indignó al ver el ampay de Amor y Fuego a su novio, el futbolista Augusto Barrera, con la cantante Thamara Gómez. En las imágenes se puede ver al deportista con la integrante de Puro Sentimiento comiendo en San Miguel con una tercera amiga, y subiendo a la camioneta de la colombiana.

Milena contó que había discutido con su pareja, que hace dos días no lo ve y que inclusive se llevó su camionta porque su auto estaba en el taller.

La colocha aseguró que no pondrá las manos al fuego por Augusto Barrera, aunque indicó que el futbolista conoce a varias mujeres del medio porque trabaja con productos de belleza y a veces les da canje.

“Me dijo que iba ir a unas reuniones pero ni idea que iba ser con esta chica, además, ¿reuniones de noche?...Lo que me incomoda es ver la reacción de él, porque si no estoy haciendo nada malo pues hablo normal, pero esa reacción de irse como asustado y la otra ahí escondida, como que da mucha suspicacia”, contó.

“Me va tener que explicar muy bien, primero qué hacía a esa hora en la noche, segundo, con mi carro, y tercero, por qué reaccinó de esa manera”, añadió.

Finalmente, aseguró que debe hablar con el futbolista porque tiene su camioneta. “No me parece gracioso porque yo a él le he dado mucha confianza. Él sabe todo lo que tiene en sus manos y si él decide destruirlo por una calentura con cualquiera, esa ya es una decisión de él”, concluyó.