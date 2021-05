La cantante Thamara Gómez reconoció que ha realizado algunos shows privados, pero siempre respetando todos las medidas de bioseguridad. Además está contenta porque debutó como conductora de televisión.

“Sí me han llamado (para hacer ‘privaditos’), pero antes de aceptar una reunión privada siempre hay que respetar los protocolos de seguridad. Somos el rubro más afectado, el gobierno no nos apoyó en nada. No es una justificación, sé que estamos pasando por una situación súper difícil, siempre trato de cuidarme porque tengo abuelos que son vulnerables. Yo termino mi evento y me voy”, afirmó.

Entonces, sí haces shows, pero con cuidados...

Así es. Siempre alejada de la gente, manteniendo mi distancia.

¿Ha sido complicado para ti sobrevivir en esta pandemia?

Demasiado difícil, somos el rubro más afectado, nos chocó a todos y no tuvimos ningún apoyo. Muchos (de sus colegas) han puesto negocios de comida, venden mascarillas.

¿Extrañas los escenarios?

Obviamente que se extraña.

De otro lado, Thamara contó que debutó como conductora.

“Estoy conduciendo el programa ‘Última parada’ por Viva TV. Es algo nuevo para mí y estoy súper contenta”, afirmó.

¿Qué secuencias tiene ‘Última parada’?

Es un magacine variado con bloques de videos musicales, gastronomía, tendencias, trailers de películas, tiene de todo.

THAMARA GÓMEZ SE CONFIESA : “ME OFRECIERON CARRO Y DEPA Y NO ACEPTÉ”

Thamara Gómez, la vocalista de ‘Puro sentimiento’, tiene millones de seguidores en redes sociales y una legión de admiradores en toda partes del mundo, y sigue cantando y encantando.

Las chicas de tu edad normalmente están de fiesta los fines de semana, pero tú tienes que estar en un escenario...

Así es. Por eso cuando estoy libre trato de aprovechar. Con mis amigos me voy al karaoke, a comer, no soy mucho de discotecas. Pero los Días de la Madre, del Padre o los feriados, hay que trabajar. Es lo que escogí, así que para adelante nomás.

¿Y cómo haces con el amor?

Eso de que no hay tiempo es mentira. El que quiere, puede.

¿Eres mandada?

No, el hombre siempre tiene que dar el primer paso. Así me esté muriendo. Me da roche.

¿Te envían muchos regalos tus fans?

Sí, a los camerinos siempre llegan peluches, cadenas, todo tipo de cosas.

¿Te has sentido acosada?

Sí, me han ofrecido hasta departamento, carro. Pero siempre digo que hasta mi tanga me la he comprado yo.

¿Qué te has perdido de tu adolescencia?

Los quinceañeros. Nunca fui a uno. Solo al mío. Jamás fui a la promoción del quinto de secundaria.