UNA PESADILLA. Eso es lo que vive la brasileña Thati Lira quien actualmente radica en Chile. La recordad participante de El Gran Show indicó que viene siendo juzgada tras las declaraciones de su expreja Thiago Cunha. La bailarina lo acusa de dar declaraciones que, indirectamente, la dejan mal parada.

Hace unos meses, Thiago Cunha anunció que poseía la custodia de su hijo debido a que Thati Lira , según sus declaraciones, quería enfocarse en su carrera y en su trabajo.

Al respecto , Thati Lira señaló que vive una pesadilla en Chile pues está lejos de su país y continuamente es juzgada en redes sociale s por, aparentemente, no hacerse cargo de su hijo.

“De esta historia, ustedes no saben absolutamente nada. El padre de mi hijo tiene la custodia, ¿qué custodia? Nunca hubo custodia ¿De qué habla el padre de mi hijo?”, señaló.

Thati Lira, expareja de Thiago Cunha, llora y lo acusa de dejarla mal parada (Video: Instarándula)

THATI LIRA LO ACUSA DE DEJARLA MAL PARADA

Thati Lira precisó, además, que se incomoda mucho cada vez que Thiago Cunha da algunas declaraciones entorno a su hijo y sobre ella. La brasileña considera que su hijo crecerá pensando que ella lo abandonó por su trabajo.

“Respeto al padre de mi hijo. Pero me jod.. la vida cada vez que da una nota, es eso lo que mi hijo va a leer cada vez que abra internet, que yo lo dejé, que su padre lo quise mucho y se quedó con él porque yo quería trabajar cuando la verdad no está ni cerca de ser esa. Si fuese por mi carrera yo no estaría aquí. Mi lugar es en Brasil”, indicó Thati Lira.

Finalmente, Thati Lira rompió en llanto al asegurar que vive una pesadilla en el país del sur y la pasa mal por las críticas que generan las declaraciones de Thiago Cunha.

“¿Por qué creen que yo sigo aquí? Pasándolo mal, al ser juzgada por ustedes todo el tiempo y fingir que está todo bien, cuando no está todo bien, esa es mi vida en Chile”, señaló.