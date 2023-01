Cada vez falta pocos días para que se estrene la primera temporada de The Last of Us y cada vez salen más detalles sobre la adaptación del videojuego. Ahora, se ha revelado que estaría superando los 100 millones de dólares.

Desde su anuncio, esta serie que adapta el videojuego post-apocalíptico ha sido uno de los más esperados, es por ello que muchos están a la expectativa de cómo será.

The Last of Us de HBO superaría los 100 millones de dólares

La serie que trae a Pedro Pascal como Joel y a Bella Ramsey como Ellie está cada vez más cerca. En ella, deberán sobrevivir a diversos zombis que se presenten en su camino.

Por su parte, Neil Druckmann, creador del juego, reveló que este proyecto es “la mejor adaptación de la historia de un videojuego”. No obstante, es posible que esto sea gracias al cuantiosos presupuesto.

The Last of Us estrenará en HBO.

Según reportes de The New Yorker, el dinero que se habría invertido en el título superaría los 100 millones de dólares. Esta cantidad de dinero es mayor a la que se puso en las cinco primeras temporadas de Game of Thrones.

Esto también se debería a la calidad de actores que estarán presente, como los mencionados protagonistas, Nick Offerman, Storm Reid, Lamar Johnson, Gabriel luna y Nico Parker.

¿Cuándo y a qué hora estrena The Last of Us?

The Last of Us estrena el próximo domingo 15 de enero para todo el mundo. En Perú y Colombia, la serie saldrá al aire, tanto en el canal de TV como en HBO Max, a las 9 p.m.