La tercera temporada de The Umbrella Academy es todo un éxito es Netflix. Tras su estreno, se posicionó en el número uno del Top 10 de series más vistas de la plataforma y los fans comentan las incidencia de este particular escuadrón de superhéroes que deberá dejar de lado sus intereses y propias historias para luchar por un objetivo común: salvar al mundo de lo que parece ser una inminente aniquilación.

A propósito del estreno de Umbrella Academy, conversamos con Tom Hopper (Luther), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Number 5), Ritu Arya (Lila), David Castañeda (Diego) y Justin H. Min (Ben), actores que conforman el elenco de The Umbrella Academy, quienes nos cuentan detalles de la evolución de sus personajes y de cómo enfrentan ahora a The Sparrow Academy en un universo donde ellos nunca existieron.

LUTHER NUNCA TUVO TIEMPO DE ENAMORARSE

Tom Hopper, el actor que le da vida al fortachón Luther, nos cuenta cómo su personaje, a diferencia de las temporada anteriores, enfrentó situaciones nuevas propias de la adolescencia, ahora que conoce a su nuevo interés amoroso Sloane (Genesis Rodriguez)

“Luther nunca tuvo infancia, como muchos de ellos, y nunca pasó por los años de la adolescencia de enamorarse, conocer chicas y como tener ese tipo de diversión en sus vidas. Eran niños que trabajaban y este año llega a explorar eso. Se deja llevar un poco y empieza a ver su lado divertido, probablemente el Luther que hubiera sido sin ser el Número uno. Así que fue agradable hacer ese tipo de ‘arco’ para él”, comenta Hopper a Trome.

KLAUS BUSCA UN PROPÓSITO

Sobre el ‘emocional’ Klaus, Robert Sheehan da detalles de cómo fue que afrontó la evolución de su personaje en esta temporada en la que por fin encuentra el propósito de su vida de la mano de su padre.

“Está asustado por lo que sea que se supone que está haciendo. En su fantasía, está mirando a su alrededor y está viendo a todos sus hermanos ya sea enamorándose o haciendo cosas de superhéroes, haciendo cosas para salvar el mundo o simplemente estar en algún tipo de misión y está mirando a su alrededor y diciendo ¿dónde está mi misión? Creo que eso es lo que lo está matando, está siendo honesto, así que esa es su motivación. Creo que en la tercera temporada está tratando de escapar de un sentido de abatimiento y tratando de ir hacia un sentido de “alguien, por favor, dígame lo que se supone que debo hacer”, agrega Sheeran.

HAY MUCHO RESPETO ENTRE LILA Y CINCO

Pese a que en la última temporada se enfrascaron en una lucha mortal, la relación ‘amor- odio’ de Lila y Cinco ‘se suaviza’ y tendrán que trabajar juntos por un mismo objetivo, así lo explican los actores que le de dan vida a los personajes, Aidan Gallagher y Ritu Arya.

“Creo que fue emocionante ver lo que pasó con ellos después de la última temporada y ver una especie de arco. Al principio se odian mucho, pero creo que Lila y Cinco se admiran mutuamente por ser muy buenos en lo que hacen. Y hay algo en común que los une, así que a través del odio hay una especie de respeto, tal vez”, indica Ritu.

“También es muy divertido ver la tercera temporada siendo como una temporada familiar, como si fuera una gran temporada para la vinculación todos nos acercamos mucho como personajes. Incluso estos dos que tienden a enfrentarse en la serie, todo se suaviza y fue un gran par de episodios que se hicieron. Fue genial”, precisa Aidan.

UNA VERSIÓN MADURA DE DIEGO

Finalmente, David Castañeda (Diego) y Justin H. Min (Ben) señalan como sus personajes han madurado y a qué tipo de contexto se enfrentan, sobre todo ‘Ben’, quien en este mundo pararelo busca ser el líder de The Sparrow Academy.

“Cuando empecé en la primera temporada, había un matiz de ira y melancolía. Tenía tanto miedo de no ser capaz de plasmarlo, así que me esforcé en ello. Y luego, a medida que crece, es como si cada temporada fueras a la escuela y los escritores están llegando a conocerte y Steve Blackman está viendo lo que funciona y lo que no funciona. Así que, naturalmente, surgió que Diego sea mucho más complejo que simplemente ser melancólico y enojado”, comenta Castañeda a través de Zoom.

“Yo diría que esta versión alternativa de Ben creció en un ambiente muy diferente al que creció en Umbrella, donde murió a una edad temprana, pero en este mundo él sobrevive y se cría con un padre que entrena a estos niños en un estilo muy militar para ser estos superhéroes que luchan contra el crimen. Así que es mucho más intenso y mucho más dramático, también creo que tiene un peso en sus hombros porque no le gusta ser el Número dos y siente que debería ser legítimamente el Número uno en la familia, muy similar a Diego.

Acerca de la tercera temporada de ‘The Umbrella Academy’

Después de detener el fin del mundo en 1963, los miembros de la Umbrella Academy vuelven a casa, al presente, convencidos de que han evitado el apocalipsis y reparado de una vez por todas esta línea temporal dejada de la mano de Dios. Pero, después de una breve celebración, se dan cuenta de que algunas cosas (más bien todo) han cambiado. Y entonces aparece la Sparrow Academy.

Astutos, elegantes y tan cálidos como un mar de icebergs, los Sparrow chocan de inmediato con los Umbrella, en una violenta pelea que al final será la menor de las preocupaciones para todos los implicados. Mientras lidian con montones de desafíos, pérdidas y sorpresas —además de una misteriosa entidad que está destruyendo el universo y de la que ellos podrían ser responsables—, los Umbrella deben convencer a la nueva y probablemente mejor familia de papá para que los ayude a corregir las anomalías provocadas por su llegada. ¿Encontrarán los Umbrella una forma de volver a sus vidas preapocalípticas o este nuevo mundo será algo más que un desliz en la línea temporal?

