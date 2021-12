‘The Witcher’ estrenó su segunda temporada en Netflix y sigue cosechando popularidad a nivel mundial. Y es que el adaptar un contenido basado en una famosa saga de libros -que incluso ganó gran notoriedad con su propio videojuego- muchas veces resulta un gran desafío, teniendo en cuenta la gran comunidad de fans ‘exigentes’ que posee y que siempre están atentos a los detalles de esta gran producción que está protagonizada por Henry Cavill.

A propósito de la llegada de los nuevos capítulos a la plataforma de streaming, Trome conversó con Anya Chalotra, la poderosa Yennefer de Vengerberg, para que nos cuente detalles de la evolución de su personaje y de cómo viene afrontando la fama mundial que ha conseguido con este gran proyecto.

GRANDES CAMBIOS

Anya Chalotra señala que, tras el abrumador final de la primera temporada, los personajes afrontarán grandes desafíos que los harán sentar posiciones y demostrar madurez frente a las situaciones adversas.

“Ellos comienzan desde un lugar de pérdida y de eso viene un montón de desafíos y se obtiene una mayor visión de lo que estos personajes están hechos, ya sabes, van a tomar decisiones apresuradas o van a tomar decisiones egoístas o van a madurar y cambiar el propósito de una causa mayor”, indica Anya Chalotra a Trome.

Los cambios y transformaciones también alcanzan a Yennefer en esta nueva temporada. Y es que tras la increíble transición que afrontó en la primera parte, los fans tienen muchas expectativas por ver el desarrollo y consolidación de su personaje.

“Yennefer pasa por tanto que realmente necesita un descanso, pero esta temporada no lo obtuvo. Surge algo nuevo para Yennefer, algo que nunca pensó, ha vivido mucho tiempo así que es un gran punto de inflexión en su vida ”, indica.

Anya Chalotra, ‘Yennefer’ de The Witcher (Foto: Netflix)

LOS FANS, PRESIONES Y CRÍTICAS

El otro lado de la fama viene con las críticas de parte de los fans más acérrimos de la saga. Y es que, a veces, las expectativas son tan altas que los comentarios puedes dividirse en distintos aspectos, Anya Chalotra nos cuenta que ha sabido manejar todo tipo de posturas y que ahora se siente mucho más preparada para acertar cualquier tipo de seguerencia que ayude a mejorar su trabajo.

“No sentí ninguna presión (de parte de los fans). La sentí después de la primera temporada porque nunca había hecho algo tan grande. Exploté tanto de mí misma para interpretar a Yennefer y todo eso estaba en la pantalla, listo para que la gente tomara una postura. Esta temporada, con Covid, mis prioridades están en orden, creo. Definitivamente, más relajada, estoy lista para aprender, abierta a la crítica, en los comentarios positivos que ayudarán a mi trabajo ”, añade.

Anya Chalotra, la poderosa Yennefer de Vengerberg en "The Witcher". (Foto: Netflix)

EL ROL DE LAS REDES SOCIALES

La popular actriz revela que no está muy al pendiente de lo que puedan comentar sobre ella en Internet, sin embargo, considera que es importante lo que puedan indicar los fans.

“Hay cosas que no puedes dejar de hacer en las redes sociales en las que eres más activo. En Instagram, a menudo recibo mucho amor, pero las personas que incitan al odio, a veces sobresalen, ya sabes. Espero invitar a los buenos comentarios de la gente . Realmente no leo mucho, no me gusta ir a Internet para leer sobre The Witcher. Si publico una foto en Instagram y la gente comenta, es agradable ver los corazones de amor, pero aparte de eso, realmente no lo hago. Me importa lo que piensen los fans. Pero puedes averiguarlo por cómo he obtenido una temporada 3″, agrega.

Finalmente, Anya Chalotra agradeció a todos sus seguidores de Perú y toda Latinoamérica por siempre seguir su trabajo y estar pendientes de esta megaproducción que desea seguir contando más historias en el mundo del streaming.

“¡Oh, Dios! Sí, me refiero a la base de fans. Es tan cálida. Solo muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que le están dando a The Witcher, quiero decir, significa que podemos seguir adelante y, con suerte, contar toda esta historia”, puntualizó.

EL DATO: La nueva temporada de The Witcher ya está disponible en Netflix y ya alista su tercera entrega en un futuro.