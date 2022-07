Tessa Thompson conversó con Trome ante el estreno de ‘Thor: Love and Thunder’. La actriz que interpreta a Valkiria dio más detalles de por qué su personaje recibe el título de ‘Rey de Nuevo Asgard’ y no de reina en esta nueva película protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman que se estrena el 5 de julio.

Sobre por qué ‘Valkiria’ asumirá el título de ‘King of New Asgard’, Tessa Thompson señaló que es una referencia a que las mujeres también pueden asumir roles de varones y que este cambio no está relacionado a temas de género y política .

“Al final de Endgame, Thor debería haber sido el rey que sustituyera a su padre cuando Odín falleció, pero decidió que no quería hacerlo, no estaba preparado para ser rey y sintió que su amiga Valkiria sería mejor rey que él, así que cuando ella tomó su título, lo mantuvo como rey, es como si fueras al karaoke y sabes que la letra de la canción es para un hombre o una mujer, y no cambias la letra porque la canción sigue siendo la misma, así que fue lo mismo para mí. Ella es una mujer que está en el rol de rey, pero creo que hace una interesante introducción de desafiar nuestras ideas en torno al género, porque a veces creo que hay esta idea de lo que puedes y no puedes hacer como una mujer, así que creo que es algo genial ver a esta mujer ser rey”, comenta.

Tessa Thompson habla sobre por qué Valkiria será un rey en la nueva película de 'Thor: Love and Thunder' (Fotos: Marvel)

VALKIRIA ES MÁS QUE UN PERSONAJE QUEER

Asimismo, Tessa Thompson dio detalles de cómo Valquiria afronta el un personaje ‘Queer’ en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y de cómo el amor es un tema importante pero no es determinante para contar su historia.

“En la película, Valkiria está interesada en el amor pero creo que todavía siente la pérdida de sus hermanas y no sé si alguno de ustedes ha sobrevivido a una ruptura o a un evento traumático en su vida, pero tarda en sanar lo suficiente como para abrir las puertas al amor. Y algo por lo que me siento muy agradecida en el contexto del MCU es que Valkiria es un personaje ‘Queer’, pero nunca quiero que su trama o su historia gire únicamente en torno a eso, porque creo que eso no es honesto, es sólo una parte de su humanidad, tiene muchas otras cosas con las que está lidiando, así que me gusta eso”, precisa a Trome.

Tessa Thompson habla sobre por qué Valkiria será un rey en la nueva película de 'Thor: Love and Thunder' (Fotos: Marvel)

FANS IDENTIFICADOS

Finalmente, Tessa Thompson resaltó que se siente contenta por cómo ha sido la recepción de su personaje en los fans y por cómo muchos de ellos se sienten identificado con ella y su historia.

“Me gusta que sea un personaje muy divertido, es un poco malhumorada y puede ser melancólica, creo que eso es genial, ya sabes, significa que no es totalmente perfecta, puede estar bien, puede ser malhumorada y aún así puede reírse, y creo que eso también es muy honesto, porque es muy profunda, y creo que a veces, cuando tienes ese tipo de dolor emocional, significa que vas a tener todos esos sentimientos, y esa es una de mis cosas favoritas de ella, y espero que, dondequiera que la lleve su viaje en el MCU, siga siendo así, y me gusta oír que los fans se conectan con eso, porque creo que hay gente que se relaciona conmigo de esa manera también” , indicó.

Tessa Thompson como Valquiria, asgardiana que pasa de ser guerrera a gobernante en "Thor: Amor y trueno".