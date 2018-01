Tigre Careca: "Gallese estuvo más grande que nunca" [VIDEO]

‘En octubre no se pierde la fe’, afirma el profesor ‘Careca’ (Fernando Armas) tras el empate a cero con Argentina en la temida ‘Bombonera’, y espera con ansias a Colombia el próximo martes.



“Estoy feliz, todo punto suma, es un triunfo para todo el Perú. Además, he quedado bien con mi país, no les gané, pero tampoco perdí. Ahora, después de bañarse, iremos a comer unos bifes”, dijo el profesor ‘Careca’.



¿Qué jugador nacional fue el mejor?

Gallese estuvo más grande que nunca y eso que tapó solo con 9 dedos. Pero es el arquero de la selección. Más bien, me dio pena Messi, pero juega solo.



¿Qué otros jugadores destacas en el empate?

Araujo fue un candado, le hizo caso a Julio Meléndez, pues anoche durmió con él en la misma habitación y le dio todos los consejos.



Pudieron ser 3 puntos si Paolo hacía el gol de tiro libre...

Estaba nervioso viéndolo. Estaba como su novia Thaísa, quería ver que la meta...



¿Cómo enfrentar a Colombia?

Ya pensaremos en Colombia, pero vamos a ganar. En octubre sale el Señor de los Milagros y no se pierde la fe. Más detalles, esta noche en La Estación de Barranco.



‘CHOLLYWOOD’ CELEBRA

El empate de Perú ante Argentina nos deja cada vez más cerca del Mundial de Fútbol Rusia 2018 y los artistas de la farándula se emocionaron con la entrega del equipo de todos.



MAJU MANTILLA: ‘#LaBombonera no pudo contigo. Gracias @SeleccionPeru por defender nuestros colores... Gallese soy tu hincha. Gran partido de Araujo. Gran partido de todos’.



ANDREA LLOSA: ‘Gracias @pedrogallese... te amamos’.

TULA RODRÍGUEZ: “Arriba Perú, carajo!”.



‘COMBATE’: “Gracias selección, ya soñamos con el Mundial. (E. Castillo)

