Judith Bustos, ,más conocida como la Tigresa del Oriente denunció en la Dirincri que hackearon su correo electrónica y sus plataformas digitales como YouTube y Facebook. Ahora la cantante espera que las autoridades encuentren al responsable y que le caiga todo el peso de la ley. Aunque dice que tiene indicios del responsable, dice que no tiene pruebas y prefiere no dar su nombre.

“Me han hackeado mi correo electrónico y mis plataformas como YouTube y Facebook, me tienen atada de pies y manos, no puedo hacer nada. Acabo de hacer la denuncia en la Dirincri, en el área especializada (de delitos informáticos) y espero que la policía descubra al responsable, tengo algunas sospechas de quien podría ser pero no estoy segura, no tengo las pruebas y prefiero no dar su nombre. No entiendo porque me hacen esto, porque yo no le hago daño a nadie, vivo siempre tranquila”, indicó la Tigresa del Oriente.

Por otro lado, señala que espera retomar sus actividades musicales en el extranjero y poder viajar a Europa donde tenía planeado realizar una gira por Francia e Italia.

LA TIGRESA AL NATURAL

Judith Bustos, más conocida como la Tigresa del Oriente, tuvo que someterse a una operación para quitarse los implantes mamarios ya que le estaban ocasionado problemas a su salud.

“Yo me puse implantes hace 5 a 6 años. Cuando hablé con el doctor le dije que pusiera el implante que consideraba un tamaño adecuado para mí, para mi tamaño y peso, porque era el especialista. Al final me puso un implante muy grande y me dijo que después de un tiempo podíamos cambiarlos”, contó.

¿Nunca los cambiaste?

Cuando quise hacerlo el doctor se había mudado y nadie sabía dónde estaba su consultorio. Ya me quedé con las prótesis y con los años me ocasionaron problemas.

¿Qué pasó?

Con el tiempo comenzó a dolerme demasiado la espalda, no podía hacer mi vida normal. Los médicos me tomaron radiografías, ecografías y me dijeron que era por el peso de los implantes y que tenía que quitármelos.

Era una operación que tenías que hacerte con urgencia...

Así es. Gracias a Dios, el doctor Iván Gutiérrez me operó y la verdad que estoy muy agradecida. Ahora soy una Tigresa normal.

No te vas a poner unos implantes más pequeños.

Ya no. El doctor me dijo que si quería me ponía de otro tamaño y le dije que quería estar al natural. Igual yo siempre los he tenido grandes, me operé por la monería del momento, pero me costó años de dolores.