Judith Bustos, más conocida como La Tigresa del Oriente espera que su amiga Susy Díaz sea muy feliz, al conocer que viajaría con su expareja el ‘Gringo’ Walter Obregón a México para celebrar su cumpleaños 57. Además, revela que ya se encuentra recuperada tras la operación a la que se sometió hace unas semanas para extraerse los implantes mamarios y alista un viaje a Europa.

“No sabía que Susy Díaz iba a viajar a México con Walter (Obregón), no me gusta criticar a la gente, pero si ella es feliz junto a él, entonces, que lo disfrute. Como ella dice ‘vive la vida, y no dejes que la vida te viva’. No hay que criticar tanto a la gente, sino esperar que sean felices”, indicó la ‘Reina del Youtube’.

Además, señala que ella mantiene una buena amistad con Elmer Molocho, pero ya no son pareja. “Con Elmer nos vemos seguido, pues hemos estado trabajando juntos y grabamos una canción en plena pandemia. Sin embargo, solo somos amigos, hay que saber separar las cosas y todo va bien”, enfatiza la Tigresa del Oriente.

En otro momento, Judith Bustos señala que se encuentra mejor de salud después de extraerse los implantes mamarios. “Ya me encuentro mejor de salud después de la operación, he estado quince días con reposo y ya no tengo implantes, estoy natural. Esas prótesis me provocaban muchos dolores en la espalda y la columna porque eran muy grandes, y ahora estoy más cómoda”, enfatizó.

Asimismo, detalla que acaba de grabar el tema ‘La vida en rosa’ y tiene planeado grabar el videoclip en París. “Todo se viene reactivando y espero viajar pronto a Paris, en Europa para poder realizar la grabación del videoclip”, señaló la cantante.

SE QUITÓ IMPLANTES

Hace unos días, la Tigresa del Oriente, tuvo que someterse a una operación para quitarse los implantes mamarios ya que le estaban ocasionado problemas a su salud.

“Yo me puse implantes hace 5 a 6 años. Cuando hablé con el doctor le dije que pusiera el implante que consideraba un tamaño adecuado para mí, para mi tamaño y peso, porque era el especialista. Al final me puso un implante muy grande y me dijo que después de un tiempo podíamos cambiarlos”, contó.

¿Nunca los cambiaste?

Cuando quise hacerlo el doctor se había mudado y nadie sabía dónde estaba su consultorio. Ya me quedé con las prótesis y con los años me ocasionaron problemas.

¿Qué pasó?

Con el tiempo comenzó a dolerme demasiado la espalda, no podía hacer mi vida normal. Los médicos me tomaron radiografías, ecografías y me dijeron que era por el peso de los implantes y que tenía que quitármelos.