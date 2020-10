Eric Castillo

La ‘Tigresa del oriente’ contó que está atravesando una fuerte crisis económica porque no tiene trabajo ante la ausencia de shows artísticos, y que el municipio de La Victoria la dejó sin un sol porque se cobró una deuda que desconocía de su cuenta de ahorros cuando sus amigos le habían hecho un depósito para ayudarla.

“Estoy viviendo una situación muy difícil porque no tengo trabajo, no hay shows, no funcionan las discotecas, ya no sé de qué voy a vivir. El gobierno nos ha abandonado, los artistas estamos abandonados... somos gente humilde, yo vivía de día a día, de mis pocos shows. Ahora ya estoy debiendo el agua, la luz, y todo eso me deprime. Pude superar el coronavirus, pero siento que esto es peor”, enfatizó la ‘Tigresa del oriente’.

Sin embargo, esta no sería la única mala noticia en la vida de la ‘Tigresa’, pues cuenta que el municipio de La Victoria la dejó sin sus pocos ahorros al cobrarse una deuda que desconocía de su cuenta de ahorros, y ahora pide al alcalde George Forsyth tomar cartas en el asunto y ayudarla para poder refinanciar los montos.

“Un amigo muy querido me hizo un depósito en mi cuenta de ahorros para ayudarme cuando estaba con el coronavirus, y fui convaleciente a retirar el dinero para comprar mis víveres y me enteré que a municipalidad de La Victoria se llevó mi dinero por una deuda que desconocía. He pedido que me devuelvan el dinero y no me hacen caso, por eso, pido ayuda al alcalde George Forsyth para que vea mi caso. No me niego a pagar, pero que me lo refinancien y me devuelvan el dinero para poder vivir”, agregó la cantante.

Finalmente, contó que acaba de lanzar en su cana de YouTube su más reciente tema 'La gente critica’. “Ese video lo grabé antes de la pandemia y recién lo he podido lanzar en mis redes sociales. Mucha gente se ha aprovechado de mí, y espero poder tener algunos ingresos que me ayuden”, agregó.