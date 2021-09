Judith Bustos, más conocida como la Tigresa del Oriente, tuvo que someterse a una operación para quitarse los implantes mamarios ya que le estaban ocasionado problemas a su salud.

“Yo me puse implantes hace 5 a 6 años. Cuando hablé con el doctor le dije que pusiera el implante que consideraba un tamaño adecuado para mí, para mi tamaño y peso, porque era el especialista. Al final me puso un implante muy grande y me dijo que después de un tiempo podíamos cambiarlos”, contó.

¿Nunca los cambiaste?

Cuando quise hacerlo el doctor se había mudado y nadie sabía dónde estaba su consultorio. Ya me quedé con las prótesis y con los años me ocasionaron problemas.

¿Qué pasó?

Con el tiempo comenzó a dolerme demasiado la espalda, no podía hacer mi vida normal. Los médicos me tomaron radiografías, ecografías y me dijeron que era por el peso de los implantes y que tenía que quitármelos.

Era una operación que tenías que hacerte con urgencia...

Así es. Gracias a Dios, el doctor Iván Gutiérrez me operó y la verdad que estoy muy agradecida. Ahora soy una Tigresa normal.

No te vas a poner unos implantes más pequeños.

Ya no. El doctor me dijo que si quería me ponía de otro tamaño y le dije que quería estar al natural. Igual yo siempre los he tenido grandes, me operé por la monería del momento, pero me costó años de dolores.

MIRA TAMBIÉN : Tigresa del Oriente se llevó gran susto tras recibir resultado erróneo en prueba de COVID-19

¿Estás con descanso médico?

Sí, estoy recuperándome porque es doloroso. Yo sé que me voy a recuperar porque soy fuerte.

La Tigresa del Oriente revela que tiene sordera en ambos oídos y necesitará de audífonos medicados

Judith Bustos, más conocida como “La tigresa del oriente”, atraviesa un difícil momento tras una fuerte caída que tuvo hace un mes y que, al parecer, le habría ocasionado problemas auditivos.

“Hace un mes sufrí un golpe en la cabeza, tropecé, y al caer, me pegué contra la pared. Ahora, en casa o al acudir a alguna entrevista, estoy pidiendo que me repitan las cosas porque ya no escucho como antes”, señaló.

Tras varios exámenes audiológicos, la reina del YouTube fue diagnosticada con hipoacusia bilateral (sordera) en ambos oídos con nivel medio a severo.

Según señaló un especialista a “La Tigresa”, su oído derecho ha sido el más perjudicado. Aún así, ambos necesitaran de un par de audífonos medicados para que vuelva recuperar su normalidad.

Del mismo modo, afirmó que los problemas de oído no siempre se deben a una caída, sino a la exposición a sonidos altos, a los cuales Bustos ha tenido contacto por su profesión.

Sin embargo, la popular cantante no enfrenta un buen momento económico tras padecer el coronavirus y por una retención de dinero que tuvo con el Municipio de La Victoria hace un mes.

TE PUEDE INTERESAR :