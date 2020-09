Judith Bustos, más conocida como ‘La Tigresa del Oriente', anunció su regreso al mundo artístico después de vencer el coronavirus, pero reconoce que le han quedado algunas secuelas de la enfermedad.

“Cuando me diagnosticaron la enfermedad me dio mucho miedo porque me sentía muy mal, tenía escalofríos, no podía respirar. Gracias a los cuidados de mis hijas pude salir adelante y vencer el virus. Mucha gente me dio la mano como los médicos de Check Salud, Ernesto Pimentel, Manolito Rojas también estuvieron pendientes de mí”, afirmó.

Ya estás totalmente recuperada

Todavía me canso al caminar, me falta el aire cuando hablo mucho. El médico me dice que poco a poco me recuperaré por completo.

Has retomado tus proyectos musicales.

Sí, hay Tigresa para rato. Soy una guerrera, una mujer fuerte.

HOMENAJE A SUS HIJAS

De otro lado, Judith Bustos contó que ha lanzado el videoclip de su tema ‘La gente critica’ y que el tiempo que estuvo en cuarentena también lo aprovechó para escribir algunas canciones.

“En estos días que he estado en mi cama, descansando, he escrito varios temas, pero hay una en especial que está dedicada a mis dos hijas y a mi nieto, es un vals”, señaló.