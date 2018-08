La Tigresa del Oriente afirma que tiene más sexo que las personas que la juzgan| FOTOS | VIDEO

La Tigresa del Oriente sacó las garras. Judith Bustos, la popular 'Tigresa', se defendió de sus críticos y las personas que buscan marginarla por su edad y uso las redes sociales para responder que es feliz, relevante y tiene más sexo que las personas que la critican.



Cansada que la llamen 'abuela' o 'vieja', La Tigresa del Oriente salió al frente para defenderse de las críticas.



“Algunos me critican, me llaman vieja, abuela y hasta afirman que debo irme a cuidar nietos. No hallan cómo atacar. Pero, soy feliz, relevante, tengo novio y más sexo que muchos de los que me juzgan. Así soy”, señaló La Tigresa del Oriente.



Al parecer, a La Tigresa del Oriente no le gustó algún comentario referente a su edad y por ello no tardó en responder.



Horas antes, La Tigresa del Oriente también usó su Twitter para comentar las fotografías que Kylie Jenner subió a sus redes sociales, con un sensual vestido de piel de felino.



"¿Kim Kardashian quién?. Yo soy La Tigresa del Oriente y me sigo viendo regia así salga al desnudo", aseveró 'La Tigresa'.



Recordemos que hace unos meses La Tigresa del Oriente fue nominada a lo Premios MTV MIAW 2018 en la categoría 'Ridiculo del Año', pero ella no estaba enterada.



