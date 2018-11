La Tigresa del Oriente no se amilana ante Leyla Chihuán y relanzará 'Estoy Chihuán' 

La Tigresa del Oriente anunció que relanzará su tema ‘Estoy Chihuán’, que retiró de sus redes sociales, después de que la congresista fujimorista le exigiera, a través de una carta notarial, que ‘levante’ el video por dañar su imagen.



“No lo voy a negar, estuve nerviosa y con temor luego que la congresista me mandó su carta notarial. La canción se hizo sin intención de ofender, es una parodia, algo divertido. Además, no utilicé su nombre completo, hay tantos Chihuán en el Perú, que no sé por qué se sintió aludida”, indicó la Tigresa del Oriente.



“Los peruanos han pedido subir el video, así que lo volveré a colgar porque en el Perú tenemos libertad de expresión. Todo el Perú escuchó que el sueldo no le alcanza, que gana poquito, eso fue un chiste. Debe pensar lo que dice porque muchos peruanos viven en extrema pobreza”, expresó la Tigresa del Oriente.



Por otro lado, ‘Tongo’ apoyó a la Tigresa del Oriente.



“Lo de la ‘Tigresa’ fue una parodia y no se debe prohibir, más aún cuando le gustó al público. Sino a mí me hubiera denunciado Justin Bieber o Paul McCartney, pero el publicó se divirtió con mis versiones”, dijo.