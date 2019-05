Elmer Molocho se puso de rodillas y pidió perdón a La Tigresa del Oriente por dejarla plantada en su boda | VIDEO

La Tigresa del Oriente no puede estar lejos de Elmer Molocho, por ello lo perdonó y se presentaron juntos en el programa de la 'Chola Chabuca'. La cantante decidió dejar en el olvido que su pareja la dejó plantada en el altar.



Sorpresivamente, 'La Tigresa del Oriente' apareció en el programa de América Tv donde Elmer Molocho aprovechó el momento para pedirle perdón de rodillas y sellar el amite con un beso y un abrazo.

"Si en algo yo te fallé y te hice sentir mal te pido perdón a ti, porque no tengo que pedir perdón a nadie. Te pido mil veces perdón a ti", le dijo Elmer Molocho.



Desde el escándalo de la boda frustrada, la Tigresa del Oriente defendía a capa y espada a Elmer Molocho y aseguró que ella estaba enterada que él tenía tres hijos y vivía con la mamá de sus hijos en Ventanilla.



Esto ocasionó que fuera criticada duramente por Magaly Medina, quien también le dio con palo a Elmer Molocho por el caso de agresión que sufrió su equipo de reporteros cuando lo fue a buscar en la vivienda que compartía con la madre de sus hijos.

La Tigresa del Oriente anunció que seguirá trabajando con Elmer Molocho y que a pesar de las críticas, actualmente a ambos solo los une una relación laboral

En entrevista con Un Nuevo Día y Al Rojo Vivo, la cantante responsabilizó al programa de Magaly Medina por el escándalo que se desató alrededor de su boda.



"Acá el que quedó mal realmente es el canal, es el programa, no se por qué lo hicieron", dijo La Tigresa del Oriente en Un Nuevo Día sobre Magaly Tv La Firme , que patrocinó la boda televisada.



En ese sentido, en Un Nuevo Día, la Tigresa no descartó la posibilidad de reconciliarse con su ex. "Ahora él está sentido y yo también porque no esperamos que el programa hiciera eso. El programa manipuló las cosas", dijo.