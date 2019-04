Exchibolo de La Tigresa le responde a Magaly Medina: "No me casé por un show para un programa de 2 puntos de rating"

Elmer Molocho , la expareja de Juana Judith Bustos Ahuite, mejor conocida como La Tigresa del Oriente, no se quedará de brazos cruzados. El joven de 28 años que dejó en el altar a la cantante minutos antes de contraer matrimonio durante una transmisión en vivo de Magaly TeVe La Firme, afirma que todo lo que sucedió fue un reality.

A través de sus redes sociales, Elmer Molocho indicó que la producción del espacio conducido por Magaly Medina nunca le pidió los documentos necesarios para hacer los trámites legales para una boda civil.

"Paren con su reality y mintiendo a la gente. Quiero contar un poquito de mi verdad. Esta boda no iba a ser legal porque para casarse se hace un trámite de un tiempo. A mí nunca me pidieron mi partida de nacimiento ni mi partida de soltería. Faltando un día han hecho todo el trámite", explicó en redes sociales Elmer Molocho.

Elmer Molocho huye de la boda de la Tigresa del Oriente. (Video: Magaly Tv. La firme)

Además, el arpista ofreció disculpas por todo el escándalo originado y manifestó que no pensaba continuar recibiendo una presión psicológica constante tras la oferta de hacer el reality show. El ex de La Tigresa del Oriente remató todo diciendo que mostraría las pruebas necesarias para demostrar que todo fue armado.

"Todo es una farsa, es un show reality. Si son buenos periodistas como dicen, investiguen si esta boda iba a ser legal. Yo antemano pido disculpas a la gente. Yo no me casé por esto, por un show para un programa de dos puntos de rating. Aparte que ya me enfermaron psicológicamente. Cuando el amor es verdadero no te pagan por casarte. Tengo muchas cosas que contar y con pruebas. Mintieron a todo el Perú", puntualizó Elmer Molocho.